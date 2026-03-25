Animalele de companie au devenit vedetele neașteptate ale noii campanii SILVERCREST, brandul de electrocasnice al Lidl. Câinele loial și pisica pretențioasă a lui Andre Agassi și Stefanie Graf sunt protagoniștii unor scene amuzante, în care comentează viața cotidiană a familiei și folosirea aparatelor de bucătărie.

Umor și viață de zi cu zi prin ochii blănoșilor familiei

În reclame, câinele apare ca un admirator necondiționat al stăpânului său, în timp ce pisica comentează cu sarcasm și o notă de superioritate, adăugând umor situațiilor zilnice. De la pregătirea micului dejun până la treburile casnice, animalele oferă o perspectivă inedită asupra activităților de acasă.

Campania pune accent pe legătura strânsă dintre familie și animale și arată cum tehnologia modernă poate fi integrată fără efort în viața de zi cu zi, lăsând timp pentru momentele petrecute alături de cei dragi – inclusiv blănoșii familiei.

Prin acest concept, brandul aduce un omagiu iubitorilor de animale și evidențiază rolul lor de „spectatori” amuzanți și implicați în rutina zilnică. Fanii lui Andre Agassi și ai animalelor de companie pot astfel să se regăsească în scenele pline de umor și să se bucure de o perspectivă inedită asupra vieții de acasă.