Autoritățile din Sicilia au avut de a face cu un caz neobișnuit, după ce imaginile unor camere de supraveghere au arătat cum câinele unui bărbat a fost antrenat să arunce gunoiul stăpânului în spații interzise prin lege.

Câinele unui sicilian, antrenat să arunce gunoiul în spații interzise

În scenele de pe masa oamenilor legii apare un cățel purtând în gură saci de deșeuri pe care îi abandonează pe marginea drumului, în locuri în care depozitarea acestora este interzisă. Filmările sugerează faptul că „infractorul” blănos a fost instruit special de stăpânul său pentru a face acest lucru, tocmai pentru ca el să nu fie surprins în timp ce face asta, după cum notează people.com.

Municipalitatea din Catania a comentat pe pagina sa oficială de Facebook că „inventivitatea nu poate deveni niciodată un alibi pentru lipsa de civilizație” și a subliniat că poluarea mediului și respectul pentru regulile urbane sunt responsabilitatea fiecăruia. De asemenea, încercarea de a utiliza un animal drept complice pentru fapte ilegale cu scopul de a evita sancțiunile au împărțit internetul în două.

În timp ce unii s-au amuzat cand au văzut imaginile și au aflat povestea din spatele lor, alții atrag atenția asupra faptului că animalele nu înțeleg consecințele legale ale acțiunilor lor și pot fi puse astfel în situații stresante sau chiar periculoase, mai ales dacă sunt forțate să comită fapte ilegale.

În Italia, depozitarea ilegală a deșeurilor este o problemă majoră și poate atrage amenzi foarte mari. În acest context, autoritățile folosesc camere de supraveghere pentru a surprinde în fapt persoanele care încalcă regulile de colectare a gunoaielor.

