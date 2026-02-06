Câini blocați în lacul din parcul Dobroești, salvați de pompieri: Au fost transportați de urgență la veterinar pentru îngrijiri medicale (FOTO)

Doi câini au fost salvați de pompieri, după ce au fost descoperiți blocați în lacul din parcul Dobroești. Salvatorii au folosit bărci gonflabile pentru a recupera animalele.

Câini blocați în lacul din parcul Dobroești, salvați de pompieri

Potrivit ASPA București, care a și fost sesizată cu privire la cele două cazuri, pompierii ISU au ajutat echipa asociației să ajungă la cei doi câini în pericol. În timp ce unul dintre animale a fost recuperat în stare bună, fiind doar speriat, al doilea a fost recuperat în șoc hipotermic.

„În cursul zilei de ieri, ASPA a fost sesizată cu privire la prezența unui câine blocat în stufărișul lacului din parcul Dobroești. Ajunși la fața locului, colegii noștri au constatat că animalul se afla pe jumătate în apă. Un echipaj ISU i-a transportat cu o barcă gonflabilă, iar colegii noștri au reușit să preia câinele în siguranță, apoi s-au întors la mal.

După această intervenție, ASPA a fost sesizată din nou cu privire la un alt câine aflat în mijlocul lacului Dobroești. Astfel, echipajul nostru a fost transportat din nou cu barca de salvare a pompierilor până la animal. Cel de-al doilea câine a fost scos din apă, însă se afla în stare de șoc hipotermic.

După recuperarea câinilor, echipajul de intervenție ASPA a transportat de urgență câinii la cabinetul partener Vet4Life pentru îngrijiri medicale. Niciunul dintre câini nu era microcipat, astfel că nu putem identifica eventualii proprietari. Cei doi câini salvați sunt un mascul alb cu negru și o femelă de Ciobănesc German, care se afla în perioada căldurilor”, se arată în postarea ASPA de pe Facebook ce poate fi citită integral AICI.

Ambii câini sunt acum în afara oricărui pericol, rămânând sub supraveghere medicală și îngrijire atentă.

