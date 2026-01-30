Câini electrocutați pe străzile din Paris. Stăpânii se tem pentru siguranța animalelor lor / Un câine a murit, alți 10 au fost răniți

După un incident tragic petrecut recent în Parcul Monceau din capitala Franței, tot mai mulți proprietari de animale din Paris privesc trotuarele cu teamă. Mai mulți câini au fost electrocutați în ultimele săptămâni, iar cauza este un pericol greu de observat: plăci metalice sub tensiune.

Pericol pentru câinii din Paris

Cel mai mare coșmar pentru orice stăpân de câine este o plimbare obișnuită care se transformă într-o tragedie. În ultimele săptămâni, mai mulți câini au fost electrocutați pe trotuarele din Paris, mai ales în Parcul Monceau, din cauza unor plăci metalice sub tensiune. Din cauza unor probleme de izolație și a umidității specifice sezonului rece, pericolul rămâne adesea invizibil.

Un câine a murit după ce a fost electrocutat, în timp ce alți 10 au fost răniți. Cauza este o defecțiune tehnică ce a afectat un sistem de iluminat stradal. În timp ce își plimbau animalele de companie, mai mulți proprietari și-au văzut câinii prăbușindu-se sau urlând după ce au călcat pe o placă metalică pe trotuar. În cel puțin un caz, stăpânul a simțit și el șocul, indirect prin lesă. Alertate rapid, autoritățile au intervenit pentru a securiza zona. Trotuarul afectat a fost închis pentru a preveni orice risc suplimentar, scrie Entrevue.fr.

Explicația autorităților

Autoritățile și operatorul rețelei electrice, Enedis, au oferit explicații tehnice care clarifică modul în care s-a putut produce o asemenea situație.

Potrivit Enedis, problema a avut loc la nivelul unor echipamente subterane, parte a infrastructurii de iluminat public și amplasate sub trotuare, fiind acoperite de obicei cu plăci metalice de aproximativ 30 de centimetri. Rolul lor este de a asigura alimentarea rețelelor de iluminat stradal. În mod normal, acestea sunt perfect izolate și nu reprezintă un pericol pentru pietoni sau animale. În acest caz însă, capacul metalic al cutiei ar fi intrat accidental în contact cu o componentă aflată sub tensiune, ceea ce a făcut ca trotuarul să dea electroșocuri.

De ce au fost câinii cei mai afectați

Câinii sunt mult mai vulnerabili în astfel de situații din cauza modului în care corpul lor intră în contact cu solul. Ei sunt mai aproape de suprafața trotuarului și pot atinge placa metalică în mai multe puncte simultan cu lăbuțele.

Dacă solul este umed — lucru frecvent în sezonul rece — conductivitatea crește, iar efectele unui șoc electric sunt amplificate. În aceste condiții, curentul electric poate traversa corpul animalului mai ușor.

A fost deschisă și o anchetă internă pentru a stabili cauza exactă a defecțiunii. Printre ipotezele analizate se numără uzura echipamentelor, o eventuală instalare defectuoasă sau consecințele unor lucrări anterioare în zonă.