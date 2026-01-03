Câini în kimono: Japonia reinventează o sărbătoare tradițională de dragul animalelor de companie / Proprietarii investesc în peruci, amulete și jachete făcute la comandă, iar preotul le binecuvântează

Japonia a adaptat sărbătoarea tradițională pentru copii Shichi-Go-San într-un festival care acceptă animale de companie, reflectând o industrie în plină expansiune (piață de 12 miliarde de dolari, o creștere de 20% din 2019).

Animalele de companie iau locul copiilor în Japonia

Zeci de altare shinto, inclusiv templul Ichigaya Kamegaoka din Tokyo, oferă acum binecuvântări pentru câini, adesea îmbrăcați în kimonouri și cu peruci personalizate. Templul primește peste 350 de animale de companie pentru ceremonie în fiecare toamnă, comparativ cu doar aproximativ 50 de copii. Proprietarii de animale cheltuie bani pe îmbrăcăminte personalizată și plătesc aceeași taxă de 5.000 de yeni (~32 de dolari) ca și pentru copii, încercând să-și sărbătorească blănoșii cu aceleași repere culturale, scrie The New York Times.

Câinii poartă kimono și peruci

Câinii, îmbrăcați în kimonouri, primesc binecuvântări de la preot și ascultă cântece străvechi, apoi încep să latre: „Fiți bucuroși alături de stăpânii voștri”, a spus preotul Kenji Kaji în timpul ceremoniei. „În fiecare zi și mult timp de acum încolo”.

Festivalul Shichi-Go-San, care în timpurile moderne este sărbătorit pe tot parcursul toamnei, celebra copiii japonezi care ating vârstele de 7, 5 și 3 ani, considerate importante în Japonia. Acum, evenimentul este prietenos cu animalele de companie, zeci de altare din Japonia oferind binecuvântări companionilor blănoși, iar proprietarii investesc în peruci, amulete și jachete făcute la comandă.

Industrie în plină expansiune

Popularitatea sistemului 7-5-3 reflectă industria japoneză a animalelor de companie, aflată în plină expansiune; piața produselor pentru animale a crescut cu aproximativ o cincime din 2019, ajungând la aproximativ 12 miliarde de dolari.

De asemenea, este un semn al schimbării rapide a demografiei Japoniei. Țara are una dintre cele mai scăzute rate de fertilitate din lume, iar numărul de copii a atins un minim record de 13,6 milioane.

„Oamenii au trecut de la a avea copii la animale de companie”, a spus Miki Toguchi, în vârstă de 51 de ani, care a vizitat templul Ichigaya Kamegaoka cu Kotora, schnauzerul ei miniatural în vârstă de 5 ani. „Nu am copii, ci un câine”.

Stăpânii își duc patrupedele la altar pentru binecuvântări

Altarul primește acum peste 350 de animale de companie în fiecare toamnă, comparativ cu aproximativ 50 de copii. Șintoismul este o credință care venerează toate spiritele vii și neînsuflețite.

Festivalul datează din perioada Heian a istoriei japoneze, din 794 până în 1185. Inițial, a fost conceput ca o modalitate pentru familiile nobile de a marca zilele de naștere importante pentru urmașii lor, într-o perioadă în care rata mortalității în rândul copiilor era ridicată.

Semnificația sărbătorii

Sărbătoarea este celebrată pe scară largă de părinții japonezi, care se adună la altare pentru a-și arăta recunoștința față de zei pentru că le protejează copiii. Există ritualuri diferite pentru fiecare vârstă:

Băieții și fetele de trei ani au părul lung;

Băieții de cinci ani sunt sărbătoriți pentru că se îmbracă într-o jachetă haori și hakama, pantaloni tradiționali purtați odinioară de samurai;

Fetele de șapte ani sunt onorate pentru că poartă un obi peste un kimono.

Copiii se ospătează cu chitose ame sau bomboane lungi, roz și albe, care simbolizează longevitatea.

Scade natalitatea, crește interesul pentru animale

Scăderea numărului de copii care participă la ceremonie a afectat altarele șintoiste din Japonia. Prin urmare, animalele de companie oferă o sursă de venit alternativă și o modalitate prin care altarele își mențin relevanța pentru generațiile mai tinere.

Serviciile 7-5-3 orientate spre animalele de companie au luat avânt în ultimii ani, altarele promițând să le protejeze împotriva accidentelor și bolilor.

„Rugați-vă pentru animalul vostru de companie!”, scria pe un fluturaș care promova o slujbă de o zi în prefectura Fukuoka, din vestul țării.

Cât este taxa

La templul Ichigaya Kamegaoka, preotul Kaji percepe 5.000 de yeni sau aproximativ 32 de dolari, pentru a efectua ceremonia animalelor de companie, aceeași taxă ca și pentru copii.

Altarul oferă un ritual de purificare, în care preotul flutură o baghetă magică de lemn și presără bucăți de hârtie albă peste animalele de companie, ca o binecuvântare. După ceremonie, proprietarii scriu rugăciuni pe amulete de lemn care sunt atârnate lângă intrare. Mulți oameni își aduc câinii la altar în cărucioare.

Rugăciuni speciale pentru căței

Maki Narita a scris o binecuvântare pentru Salt, pomeranianul ei în vârstă de 5 ani, care purta o perucă și un kimono: „Fie ca el să aibă o viață de câine sănătoasă, liniștită și fericită” Apoi Narita și prietenii ei au organizat o ședință foto cu animalele lor de companie pe un covoraș roșu.

„Este atât de important să sărbătorești, la fel cum este pentru un copil. Aș vrea să-i fac același lucru așa cum am făcut pentru fiica mea. El este copilul meu”, a explicat ea.

Preotul a modificat rugăciunile astfel încât acestea să fie relevante pentru animalele de companie; le cere zeilor să le protejeze de mașini.