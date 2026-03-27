Săptămâna aceasta, Poliția Locală a Municipiului București, împreună cu ASPA, Jandarmeria București și Poliția Locală sector 5, au desfășurat o amplă acțiune de informare și control în cartierul Rahova, sector 5. Autoritățile au verificat 496 de imobile, iar locatarii a 219 dintre acestea au răspuns verificărilor.

Control în Rahova: Zeci de câini neînregistrați

În urma acțiunii, s-a constatat că 112 persoane dețineau 148 de câini. Dintre aceștia, 64 sunt de rasă, conform carnetelor de sănătate, iar 84 sunt câini de rasă comună sau metiși. Din câinii de rasă comună, doar 26 erau sterilizați, iar 42 aveau microcip.

Pentru a se conforma legislației, polițiștii locali au înmânat 54 de notificări privind obligativitatea sterilizării și/sau microcipării animalelor. În plus, 67 de proprietari care nu au fost găsiți acasă au primit invitații să se prezinte la sediul Poliției Locale.

Primăria Capitalei, prin ASPA, oferă în continuare posibilitatea sterilizării și microcipării gratuite pentru câinii de rasă comună. Programările se fac de luni până vineri, între orele 09:00 – 16:00, la numărul de telefon 0743.204.942. Această campanie ajută proprietarii să-și pună animalele în legalitate și să contribuie la reducerea numărului de câini fără stăpân în București.