În ultimele zile, presa locală din Gorj a stârnit confuzie cu informații despre o presupusă amendă de 10.000 de lei pentru proprietarii de câini care nu își sterilizează animalele. Serviciul pentru Protecția Animalelor din cadrul Consiliului Județean Gorj a intervenit pentru a clarifica situația.

Sterilizarea câinilor: prevenție, nu amenzi

Directorul serviciului, Luis Popa, explică faptul că nu există o astfel de sancțiune generală. În realitate, scopul autorităților este prevenția în fața fenomenului câinilor fără stăpân, nu amendarea excesivă a proprietarilor. În 2025, aproximativ 4.500 de câini au fost sterilizați gratuit în județ, în cadrul unor campanii susținute logistic și financiar de autorități.

Pe lângă intervențiile medicale, campaniile includ și informarea directă a cetățenilor despre obligațiile legale, beneficiile sterilizării și riscurile nerespectării regulilor. Refuzul sterilizării sau abandonul puilor poate duce la probleme serioase în comunitate, inclusiv agresiuni și animale care ajung pe domeniul public.

Luis Popa subliniază că soluția constă în responsabilitate și educație: sterilizare, respectarea legii și implicarea comunității. Doar așa se poate reduce numărul câinilor fără stăpân și crește siguranța publică în Gorj.