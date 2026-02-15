Un val de solidaritate și implicare a adus speranță pentru zeci de animale din adăpostul public din Suraia. În cursul zilei de sâmbătă, aproximativ 47 de câini au fost preluați de mai multe organizații de protecția animalelor, iar alți aproximativ 16 au fost adoptați sau revendicați direct de persoane fizice.

Urmărește mai jos producțiile video ale PetsCats.ro: - articolul continuă mai jos -

Acțiunea face parte dintr-un proces mai amplu de salvare, început încă de vineri, când aproximativ 20 de câini au fost scoși din adăpost și transportați în siguranță către asociații și familii adoptatoare.

Operațiunea continuă în zilele următoare

Intervenția nu s-a încheiat încă. Organizațiile implicate au anunțat că preluările vor continua și în perioada următoare, obiectivul fiind ca adăpostul să fie eliberat complet, iar toți câinii să ajungă în locuri sigure, unde vor primi îngrijire medicală, hrană adecvată și șansa la o viață mai bună.

Mobilizarea vine pe fondul preocupărilor existente de mai mult timp legate de situația câinilor din adăpost, subiect care a atras atenția publicului și a organizațiilor pentru protecția animalelor, inclusiv în contextul altor cazuri semnalate în județ, precum cele asociate cu activitatea Vetmedan.

Cum poți ajuta

Chiar dacă nu poți adopta, există mai multe modalități prin care poți contribui:

distribuirea apelurilor de adopție,

donații către organizațiile implicate,

voluntariat sau transport pentru animale,

promovarea sterilizării și responsabilității față de animale.

Operațiunea de la Suraia continuă, iar fiecare câine salvat reprezintă încă un pas spre un final fericit: un adăpost gol și zeci de vieți schimbate pentru totdeauna.