Crăciunul aduce mereu momente de bucurie și căldură, iar în acest an, câinii de terapie ai Clubului Câinilor Utilitari s-au făcut remarcați printr-o ședință foto plină de farmec. Micii noștri eroi cu lăbuțe au „colindat” centrul orașului și au descoperit cele mai frumoase locuri de pozat.

Câinii de terapie, cei mai cuminți „colindători”

‘’Am “colindat” centrul orașului și am descoperit cele mai frumoase locuri de pozat. Nu de alta, dar la cât de cuminți, blânzi, frumoși și prietenoși sunt cățeii noștri, meritau un răsfăț de sărbători.

Vă lăsăm cu câteva din cele peste o mie de fotografii realizate, ne-a fost greu să ne decidem, dar din ce am ales clar putem face un calendar pe 2026 cu frumosii noștri căței’’, este mesajul postat pe Facebook, alături de mai multe fotografii drăgălașe.

Fotografiile surprind spiritul festiv al sărbătorilor și personalitatea fiecărui câine de terapie. De la priviri jucăușe la zâmbete molcom, fiecare imagine transmite iubirea și devotamentul acestor patrupezi minunați care aduc zâmbete și alinare celor din jur.

Fie că sunteți iubitori de câini sau pur și simplu apreciați momentele vesele de Crăciun, aceste imagini vă vor încălzi inima și vă vor aduce un strop de magie sărbătorilor.