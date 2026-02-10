Câinii din Ucraina, sălbăticiți din cauza războiului cu Rusia. Cum s-a modificat aspectul și comportamentul animalelor de pe linia frontului

Câinii din Ucraina au fost sălbăticiți din cauza războiului prelungit cu Rusia, atât din punct de vedere al aspectului, cât și al comportamentului. Un studiu realizat pe aproape 800 de animale descoperite pe linia frontului relevă modificări importante.

Câinii din Ucraina, sălbăticiți din cauza războiului cu Rusia

În trecut animale de companie normale, fără comportamente neobișnuite, câinii din Ucraina au început să semene din ce în ce mai mult cu animalele sălbatice, cum ar fi lupii, coioții sau câinii Dingo. Din cauza expunerii prelungite la condițiile de război, boturile mai scurte, greutatea mai mică și urechile mai ascuțite au început să se observe tot mai des în rândul câinilor abandonați.

„Încă de la începutul războiului, am văzut o situație foarte tristă cu animalele de companie în Ucraina. Unii oameni și-au luat animalele de companie cu ei, dar unii au fost pur și simplu lăsați în gări sau lăsați în urmă în teritoriile ocupat”, susține Mariia Martsiv, autoarea principală a studiului și zoolog la Universitatea din Lviv, potrivit The NYT.

Studiul a fost realizat în baza datelor colectate de la 763 de câini din nouă regiuni ale Ucrainei, fiind analizați câini din adăposturi, dar și câini vagabonzi din zone atât sigure, cât și mai periculoase. Cea mai dificilă parte a studiului a fost colectarea datelor în apropierea frontului, însă aici au fost observate și cele mai interesante detalii.

Această lucrare a fost condusă de Ihor Dykyy, zoolog la Universitatea Națională Ivan Franko din Lviv, care a petrecut doi ani, începând cu 2022, servind ca voluntar în Forțele Armate Ucrainene. El a fost staționat lângă Lyman, în regiunea Donețk, și mai târziu lângă Harkov, aproape de granița cu Rusia. Cercetările lui au scos la iveală faptul că animalele s-au schimbat fizic destul de mult.

Cum s-a modificat aspectul și comportamentul animalelor de pe linia frontului

„În prima linie, câinii cu semne ale unui fenotip «sălbatic» supraviețuiesc într-adevăr mai des: urechi drepte, coadă dreaptă, mai puțin alb”, a mai spus Martsiv, acompaniată de Malgorzata Witek, coautoare a studiului și doctorandă la Universitatea din Gdansk, Polonia: „Ceea ce ne-a surprins cel mai mult a fost cât de repede au apărut aceste schimbări. Războiul dura de o perioadă relativ scurtă, însă diferențele dintre câinii din prima linie și alte populații erau deja foarte pronunțate”.

Mulți dintre câinii vagabonzi au suferit șocuri și răni grave. În timp ce un patruped mic avea un picior rupt nevindecat complet, un altul vedea doar cu un singur ochi, în urma unei explozii. Soldații au făcut tot ce au putut pentru a-i ajuta pe câinii părăsiți: le-au adus hrană și apă, le-au oferit adăpost și îngrijiri medicale de câte ori a fost nevoie.

Cu toate acestea, majoritatea câinilor sălbăticiți depind de grija omului pentru supraviețuire. În lipsa mâncării speciale de câini, multe animale se hrănesc cu plante sau ocazional vânau viețuitoare mici. Unii au supraviețuit mâncându-și companionii canini, iar alții au supraviețuit datorită soldaților ucraineni care i-au adoptat. Puțini dintre câini trăiau singuri, majoritatea animalelor de pe linia frontului constituind haite.

Schimbări au apărut și în ceea ce privește comportamentul câinilor. În zonele de conflict s-au găsit mai puțini câini bătrâni, bolnavi sau răniți, încă receptivi la oameni, dar cu o oarecare agresivitate.

