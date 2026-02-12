O specialistă în îngrijirea animalelor de companie avertizează că nu oricine este pregătit să devină stăpân de câine, indiferent cât de mult își dorește un companion patruped. Câinii au nevoie de timp, atenție și responsabilitate pe termen lung, iar lipsa lor creează probleme serioase de comportament, sănătate și adaptare.

Urmărește mai jos producțiile video ale PetsCats.ro: - articolul continuă mai jos -

Kari, expertă în creșterea câinilor, susține că mulți oameni adoptă animale fără să înțeleagă ce presupune cu adevărat această decizie.

„Mulți își iau câini fără să aibă cea mai mică idee despre nevoile lor reale”, subliniază ea.

Iată care sunt cele cinci tipologii de oameni care nu sunt făcuți pentru a fi stăpâni de câini:

Fumătorii

Persoanele fumătoare nu ar trebui să aibă un câine, mai ales dacă fumează în casă. Fumul de țigară rămâne în aer și pe suprafețe, iar animalele îl inhalează mereu. Studiile demonstrează că expunerea pasivă a câinilor la fum crește riscul de cancer, boli pulmonare și afecțiuni respiratorii, afectându-le grav calitatea vieții.

Persoanele care lipsesc des de acasă

A doua categorie sunt oamenii care lipsesc frecvent de acasă. Câinii nu suportă bine separarea îndelungată și devin anxioși atunci când sunt lăsați în pensiuni sau cu persoane străine.

„Cuștile și spațiile aglomerate pot fi extrem de stresante pentru ei”, avertizează Kari, citată de The Mirror.

Stăpânii leneși

A treia tipologie sunt stăpânii care nu acordă suficient timp mișcării și jocului. Câinii au nevoie zilnic de plimbări, stimulare mentală și interacțiune, iar lipsa lor duce la obezitate, comportament distructiv, apatie sau hiperactivitate excesivă.

Oamenii dezorganizați

Proprietarii care își hrănesc câinii fără reguli clare, cu resturi de mâncare sau hrană de proastă calitate. O dietă proastă favorizează apariția problemelor digestive, alergiilor și a bolilor cronice.

„Câinii au nevoie de proteine de calitate, nu de umpluturi și aditivi”, avertizează specialista.

Persoanele fără empatie

Ultima categorie vizează persoanele care își țin câinii izolați, afară din casă, fără contact constant cu familia. Fiind animale de haită, patrupedele au nevoie de interacțiune umană zilnică. Singurătatea prelungită provoacă depresie, anxietate și comportamente agresive.

Experta subliniază că deținerea unui câine nu este un moft, ci un angajament pe termen lung. Adopția implică responsabilitate zilnică, empatie și implicare reală. Înainte de a lua această decizie, întreabă-te sincer dacă ești pregătit să oferi dragoste, stabilitate și grijă unui animăluț.