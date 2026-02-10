Câinii robot vor asigura ordinea, alături de polițiști, la Cupa Mondială FIFA 2026 (FOTO + VIDEO)

Autoritățile mexicane au anunțat că, alături de polițiști, câinii roboți vor asigura ordinea la Cupa Mondială 2026, ca parte a măsurilor sporite de securitate în timpul evenimentului sportiv programat să aibă loc între 11 iunie și 19 iulie.

Urmărește mai jos producțiile video ale PetsCats.ro: - articolul continuă mai jos -

Câinii robot vor asigura ordinea la Cupa Mondială FIFA 2026

Găzduită în comun de Mexic, Statele Unite și Canada, Cupa Mondială 2026 va beneficia de măsuri sporite de securitate. Unitățile robotice cu patru picioare au fost construite pentru a avea acces în zonele cu risc ridicat. Ele vor transmite imagini video în timp real echipelor de intervenție, facilitându-le oamenilor legii să evalueze situația de la o distanță mai mare de locul propriu zis al faptei. Astfel, operațiunile se vor desfășura mai eficient în timpul competiției, fără a perturba meciurile.

Câinii roboți au fost achiziționați de consiliul orașului Guadalupe, la un preț de circa 145.000 de dolari bucata. Monterrey este una dintre zonele gazdă ale Cupei Mondiale, și urmează să devină centru sportiv în perioada competiției. Stadionul BBVA pe care urmează să aibă loc meciurile va fi redenumit temporar Estadio Monterrey, potrivit english.aawsat.com.

Demonstrație inedită cu un câine robot

Un videoclip publicat de administrația locală arată unul dintre roboți mergând în patru picioare printr-o clădire abandonată și urcând scările, ce-i drept, cu o ușoară dificultate. Patrupedul robotic transmite imagini în timp real unui grup de polițiști care se află în urma lui. La un moment dat, robotul întâlnește un bărbat înarmat, iar cu ajutorul unui difuzor încorporat, îl avertizează pe acesta să renunțe la armă.

Scopul câinilor roboți este „de a sprijini ofițerii de poliție cu intervenția inițială pentru a proteja siguranța fizică a ofițerilor”, după cum a declarat primarul orașului Guadalupe, Hector Garcia. De menționat este faptul că acești câini roboți vor fi desfășurați doar în caz de nevoie.

Citește și: