Cal bătut la Hipodromul Craiova. Vinovatul s-a ales cu dosar penal pentru schingiuirea animalelor (VIDEO)

Raluca Alexe 11 februarie 0 comentarii
Un cal a fost bătut de antrenor la Hipodromul Craiova sursa foto: colaj, captură video, Facebook - Emilia Neagu

Un cal a fost bătut la Hipodromul Craiova, iar bărbatul vinovat de violențele față de animal s-a ales cu dosar penal pentru schingiuire.

Cal bătut la Hipodromul Craiova

Mai multe imagini cu un cal bătut de la Hipodromul Craiova au făcut obiectul unui dosar penal pentru schingiuire, după ce polițiștii Biroului pentru Protecția Animalelor s-a autosesizat în acest caz. Incidentul violent a avut loc pe 9 februarie. De menționat este faptul că lovirea, schingiuirea sau uciderea animalelor fără drept constituie infracțiune în România conform Legii nr. 205/2004 (actualizată prin Legea nr. 138/2022), fiind pedepsite cu închisoare de la 6 luni la 7 ani sau amendă.

Nu este pentru prima dată când animalele de la Hipodromul Craiova ar fi victime ale violențelor. Recent, antrenorul Sergiu Pistorel – rămas la conducerea SCM Craiova – a fost acuzat de mai mulți părinți că se poartă abuziv atât cu animalele, cât și cu elevele.

Potrivit sesizărilor formulate, în ultimii trei ani, peste 20 de sportivi au părăsit secția, aproximativ 20 de cai au fost retrași de proprietari, iar activitatea competițională a devenit netransparentă și selectivă, în ciuda regulilor și a spiritului sportului ecvestru. Mai mult, ar exista inclusiv imagini cu profesorul în timp ce lovește un cal, respectiv iapa Stella, calul sportivei Evelyn Ștefanache. Pe filmare se aude cum mama fetei strigă la antrenor: „Nu, domn profesor, nu loviți calul!”.

Se pare că și în acest caz recent de violență față de animale este implicat tot Sergiu Pistorel, fiind recunoscut în imagini de mai multe persoane.

sursa foto: colaj, captură video, Facebook - Emilia Neagu

By Raluca Alexe

Raluca Alexe este editor la Pets&Cats și se declară o iubitoare de viață, dar și de vieți. Parcursul ei profesional a pornit de la presa mondenă (WowBiz, SpyNews), ajungând să scrie cu plăcere despre animăluțele din toată lumea. A trecut prin mai multe redacții, printre care Național TV (reporter), România TV sau Fanatik (redactor) și crede cu tărie că o bună informare poate vindeca cele mai mari defecte ale oamenilor.

