Un cal a fost bătut la Hipodromul Craiova, iar bărbatul vinovat de violențele față de animal s-a ales cu dosar penal pentru schingiuire.

Urmărește mai jos producțiile video ale PetsCats.ro: - articolul continuă mai jos -

Cal bătut la Hipodromul Craiova

Mai multe imagini cu un cal bătut de la Hipodromul Craiova au făcut obiectul unui dosar penal pentru schingiuire, după ce polițiștii Biroului pentru Protecția Animalelor s-a autosesizat în acest caz. Incidentul violent a avut loc pe 9 februarie. De menționat este faptul că lovirea, schingiuirea sau uciderea animalelor fără drept constituie infracțiune în România conform Legii nr. 205/2004 (actualizată prin Legea nr. 138/2022), fiind pedepsite cu închisoare de la 6 luni la 7 ani sau amendă.

Nu este pentru prima dată când animalele de la Hipodromul Craiova ar fi victime ale violențelor. Recent, antrenorul Sergiu Pistorel – rămas la conducerea SCM Craiova – a fost acuzat de mai mulți părinți că se poartă abuziv atât cu animalele, cât și cu elevele.

Potrivit sesizărilor formulate, în ultimii trei ani, peste 20 de sportivi au părăsit secția, aproximativ 20 de cai au fost retrași de proprietari, iar activitatea competițională a devenit netransparentă și selectivă, în ciuda regulilor și a spiritului sportului ecvestru. Mai mult, ar exista inclusiv imagini cu profesorul în timp ce lovește un cal, respectiv iapa Stella, calul sportivei Evelyn Ștefanache. Pe filmare se aude cum mama fetei strigă la antrenor: „Nu, domn profesor, nu loviți calul!”.

Se pare că și în acest caz recent de violență față de animale este implicat tot Sergiu Pistorel, fiind recunoscut în imagini de mai multe persoane.

Citește și: