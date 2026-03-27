Un cățel pierdut și-a căutat stăpânul printre pasagerii tramvaiului 32 din Capitală. Patrupedul a atras atenția după ce s-a dus pe la fiecare călător, l-a mirosit și a plecat mai departe, continuându-și misiunea de a-și găsi omul.

Martorii spun că patrupedul părea dezorientat, semn că s-a pierdut. Dar curiozitatea de a-și găsi stăpânul l-a determinat să încerce să îl găsească după miros. Se apropia de fiecare pasager, îl adulmeca puțin, apoi mergea mai departe, potrivit B365.

Printre sacoșe, telefoane și priviri grăbite, cățelul a reușit să schimbe atmosfera din tramvai. Nu a deranjat pe nimeni, ba chiar a stârnit zâmbete și reacții emoționate din partea călătorilor. Se strecura printre picioarele oamenilor cu naturalețe, oprindu-se din când în când, ca și cum ar fi sperat să recunoască pe cineva.

Imaginile cu micuțul „pasager” au fost postate pe rețelele sociale AICI, însoțite de un mesaj prin care oamenii încercau să-i găsească familia. La scurt timp, în comentarii a apărut chiar stăpâna cățelului, care a confirmat că îl caută.

Scenele, dincolo de latura simpatică și amuzantă, a avut și o notă emoționantă: un cățel pierdut care încerca să își găsească omul printre străini, într-un oraș aglomerat.

