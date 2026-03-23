Campanie inedită pentru adopții în Roma: Animalele care au nevoie de o casă vor fi promovate în stațiile de autobuz

Raluca Alexe 23 martie 0 comentarii
femeie și un câine lângă un gard sursa foto: Freepik

Adopția animalelor se va face în Roma sub o formă inedită. Oamenii care vor un animal se vor întâlni cu patrupedele fără adăpost chiar în stațiile de autobuz din oraș, într-o inițiativă unică în Italia.

Campanie inedită în Roma pentru adopția animalelor

Campania, intitulată „Prossima fermata, casa” („Stația următoare: acasă”), a fost lansată în parteneriat cu operatorul de transport public ATAC și își propune să crească șansele de adopție pentru animalele din adăposturi, potrivit Italy Explores.

Mai exact, pe ecranele digitale din stațiile de autobuz vor apărea fotografii și informații despre câini și pisici care își caută o familie. Fiecare afiș include și un cod QR care poate fi scanat direct cu telefonul, trimițând utilizatorii către profilul animalului și detalii despre adopție.

Majoritatea animalelor prezentate provin din adăposturi municipale, precum Muratella Kennel sau Ponte Marconi Kennel, unde mii de câini și pisici așteaptă o șansă la o viață mai bună. Prin această campanie, autoritățile încearcă să transforme timpul petrecut în stațiile de autobuz într-o oportunitate de a face o schimbare reală.

Astfel, în fiecare zi, mii de oameni care așteaptă transportul în comun și pentru care poate fi o zi obișnuită au șansa să descopere animalul care le-ar putea deveni cel mai bun prieten.

Raluca Alexe este editor la Pets&Cats și se declară o iubitoare de viață, dar și de vieți. Parcursul ei profesional a pornit de la presa mondenă (WowBiz, SpyNews), ajungând să scrie cu plăcere despre animăluțele din toată lumea. A trecut prin mai multe redacții, printre care Național TV (reporter), România TV sau Fanatik (redactor) și crede cu tărie că o bună informare poate vindeca cele mai mari defecte ale oamenilor.

