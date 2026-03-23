Adopția animalelor se va face în Roma sub o formă inedită. Oamenii care vor un animal se vor întâlni cu patrupedele fără adăpost chiar în stațiile de autobuz din oraș, într-o inițiativă unică în Italia.

Campania, intitulată „Prossima fermata, casa” („Stația următoare: acasă”), a fost lansată în parteneriat cu operatorul de transport public ATAC și își propune să crească șansele de adopție pentru animalele din adăposturi, potrivit Italy Explores.

Mai exact, pe ecranele digitale din stațiile de autobuz vor apărea fotografii și informații despre câini și pisici care își caută o familie. Fiecare afiș include și un cod QR care poate fi scanat direct cu telefonul, trimițând utilizatorii către profilul animalului și detalii despre adopție.

Majoritatea animalelor prezentate provin din adăposturi municipale, precum Muratella Kennel sau Ponte Marconi Kennel, unde mii de câini și pisici așteaptă o șansă la o viață mai bună. Prin această campanie, autoritățile încearcă să transforme timpul petrecut în stațiile de autobuz într-o oportunitate de a face o schimbare reală.

Astfel, în fiecare zi, mii de oameni care așteaptă transportul în comun și pentru care poate fi o zi obișnuită au șansa să descopere animalul care le-ar putea deveni cel mai bun prieten.

