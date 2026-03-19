Bunăstarea câinilor, în centrul promisiunilor electorale din Paris

Campanie neobișnuită la Paris: Bunăstarea câinilor, în centrul promisiunilor electorale

Raluca Alexe 19 martie
două femei și un câine sursa foto: Hepta

În Paris are loc o campanie puțin neobișnuită înainte de alegerea noului primar al orașului, miza principală fiind bunăstarea câinilor.

Cu o populație de circa 100.000 de patrupezi, alegătorii vor ca orașul să fie condus de cineva care iubește animalele. Spațiile dedicate acestora sunt puține, astfel că miza este una importantă.

„Paris nu este tocmai un oraș prietenos cu câinii”, a declarat Vincent Danna, fondatorul Monceau Dog Club, un grup de proprietari care militează pentru mai multe zone destinate animalelor, potrivit asiaone.com.

Fiind observată această tendință, candidații au început să includă măsuri concrete în programele lor.

Rachida Dati, susținută de președintele Emmanuel Macron, a promis crearea unor parcuri speciale pentru câini, unde aceștia să poată alerga liber.

„Vom dezvolta parcuri pentru câini…astfel încât oamenii să își poată aduce animalele fără să fie deranjați sau judecați”, a declarat aceasta.

De cealaltă parte, candidatul socialist Emmanuel Grégoire a anunțat că vrea extinderea spațiilor exterioare dedicate animalelor.

„Scopul principal este să avem spații unde animalele să trăiască cât mai confortabil”, a spus el.

Ce promit candidații la primăria orașului

În același timp, candidata de extremă stângă Sophia Chikirou a propus o măsură și mai radicală: accesul câinilor în toate mijloacele de transport public.

Un sondaj recent arată că interesul pentru acest subiect este în creștere. Nu mai puțin de 58% dintre francezii cu drept de vot consideră bunăstarea animalelor o prioritate la nivel local. Cu toate acestea, unii votanți nu consideră că aceste măsuri anunțate de candidați le vor schimba alegerea.

„Nu cred că un plan pentru câini îmi va schimba votul…dar este un lucru bun”, a spus o locuitoare a orașului.

Chiar și așa, implicarea activă a organizațiilor și presiunea publică au început deja să producă schimbări, precum amenajarea unor spații dedicate câinilor în parcurile orașului.

  • Raluca Alexe este editor la Pets&Cats și se declară o iubitoare de viață, dar și de vieți. Parcursul ei profesional a pornit de la presa mondenă (WowBiz, SpyNews), ajungând să scrie cu plăcere despre animăluțele din toată lumea. A trecut prin mai multe redacții, printre care Național TV (reporter), România TV sau Fanatik (redactor) și crede cu tărie că o bună informare poate vindeca cele mai mari defecte ale oamenilor.

