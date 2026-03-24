Canada a anunțat că va crește exporturile de hrană pentru animale către China, ca urmare a unui nou acord comercial. Înțelegerea va facilita comerțul cu hrană procesată pentru animale, conserve, gustări și jucării comestibile pentru animale, folosind un certificat de export actualizat.

La începutul acestui an, prim-ministrul canadian Mark Carney a efectuat prima vizită oficială în Republica Populară Chineză pentru a stabili un parteneriat strategic menit să întărească relațiile comerciale bilaterale în sectoarele agroalimentar, energetic și altele.

Certificat de export simplificat

Acordul stabilește un cadru formal între Administrația Generală a Vămilor din China (GACC) și Agenția Canadiană de Inspecție Alimentară (CFIA). Documentul detaliază cerințele de carantină și igienă pentru exporturile de hrană pentru animale.

Potrivit CFIA, acordul a fost semnat și finalizat, însă așteaptă în prezent aprobarea GACC pentru un certificat de export revizuit, aliniat cu noul protocol. După aprobare, exporturile vor putea continua conform certificatului actualizat, notează GlobalPETS.

Produsele vizate – hrană procesată pentru animale, gustări și jucării comestibile – trebuie să respecte cerințele chineze de carantină și igienă, inclusiv: aprobare și supraveghere a facilităților, controlul materiilor prime, standarde de tratament termic, teste microbiologice, precum și reguli privind ambalarea, etichetarea și transportul.

Piață nouă pentru producătorii canadieni

Noul acord permite reluarea exporturilor de hrană pentru animale care conține ingrediente de pasăre tratate termic către China, o piață evaluată anterior la 231 milioane CAD anual (aproximativ 157 milioane €).

CFIA explică: „Protocolul actual este mai flexibil în privința parametrilor de tratament termic și permite exportul de conserve care nu erau acoperite de vechiul certificat de export. Aceasta va crea noi oportunități pentru industrie, sporind producția și locurile de muncă în Canada.”

De asemenea, CFIA recunoaște metode alternative de procesare, dacă acestea sunt aprobate de agenție și acceptate de GACC.

Cooperare strategică mai amplă

Pe lângă sectorul agroalimentar, Canada și China au încheiat acorduri și în domeniul producției industriale și al securității, ca parte a obiectivului Canadei de a crește exporturile către China cu 50% până în 2030.

Cele două țări vor colabora și pentru siguranța publică, consolidând coordonarea forțelor de ordine pentru comunități mai sigure în ambele state.

Prim-ministrul Carney a declarat: „Relația Canada–China a creat oportunități uriașe pentru cetățenii noștri. Prin valorificarea punctelor forte și concentrarea pe comerț, energie, agroalimentar și alte domenii cu potențial mare, construim un parteneriat strategic bazat pe trecutul nostru și adaptat lumii de astăzi, în beneficiul ambelor popoare.”

Relația comercială China–Canada

Între 2019 și 2023, exporturile canadiene de hrană pentru câini și pisici către China au scăzut cu o rată anuală compusă de 16,7%, potrivit datelor Global Trade Tracker publicate de guvernul canadian.

În prezent, China este al doilea partener comercial ca mărime pentru Canada. În 2024, schimburile bilaterale de mărfuri au ajuns la 118,9 miliarde CAD (aproximativ 80,9 miliarde €).

În același an, exporturile canadiene de mărfuri către China au atins 30 miliarde CAD (aproximativ 20,4 miliarde €), iar importurile au totalizat 88,9 miliarde CAD (aproximativ 60,5 miliarde €).

China este, de asemenea, al doilea cel mai mare client al Canadei pentru produse agricole, forestiere și de pescuit, cu vânzări de aproximativ 13,4 miliarde CAD (9,1 miliarde €) în 2024.