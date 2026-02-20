Un studiu internațional de amploare a descoperit asemănări genetice puternice între cancerul la pisici și cel la oameni, sugerând că aceste animale ar putea contribui la dezvoltarea unor tratamente oncologice mai eficiente pentru ambele specii.

Cercetarea, publicată pe 19 februarie în revista Science și coordonată de Wellcome Sanger Institute, reprezintă prima hartă genetică extinsă a cancerului felin. Oamenii de știință au analizat ADN-ul din 493 de tumori provenite de la pisici diagnosticate cu 13 tipuri diferite de cancer, din cinci țări.

Asemănări genetice importante

Rezultatele au arătat că multe mutații implicate în cancerul la pisici sunt aproape identice cu cele observate la oameni. De exemplu:

gena TP53 , frecvent asociată cu cancerul, a fost mutată în 33% dintre tumorile feline — procent foarte apropiat de cel observat în cancerele umane;

tumorile mamare maligne la pisici prezintă modificări genetice similare unor forme de cancer de sân la oameni.

Cercetătorii au identificat și o genă cheie, FBXW7, modificată în peste jumătate dintre tumorile mamare analizate. La oameni, această mutație este asociată cu forme mai agresive de cancer de sân. Mai mult, unele chimioterapii au avut eficiență crescută asupra tumorilor feline cu această mutație (în studii de laborator), ceea ce deschide perspective pentru tratamente comune în viitor, notează Cornell Chronicle.

De ce sunt pisicile modele valoroase pentru cercetare

Spre deosebire de animalele de laborator, pisicile trăiesc în același mediu ca oamenii și sunt expuse la aceiași factori de risc. Studiul a arătat, de exemplu, că anumite cancere de piele la pisici sunt legate de radiațiile UV — exact ca la oameni.

Au fost identificate paralele genetice și în alte tipuri de cancer, inclusiv:

cancer de sânge

cancer osos

cancer pulmonar

cancer gastrointestinal

tumori ale sistemului nervos

Medicina oamenilor și a animalelor, tot mai conectată

Descoperirile susțin conceptul „One Health”, care promovează colaborarea între medicina veterinară și cea umană. Cercetătorii au creat și o bază de date genetică disponibilă gratuit comunității științifice, pentru a accelera dezvoltarea tratamentelor oncologice.

Specialiștii spun că acest studiu marchează un pas major spre oncologia de precizie la pisici — cu beneficii potențiale și pentru oameni. Cu alte cuvinte, pisicile nu sunt doar animale de companie iubite, ci pot deveni parteneri reali în lupta împotriva cancerului.