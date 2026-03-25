O capibara evadată de la un zoo din Marea Britanie a fost găsită din întâmplare de un câine aflat la plimbare cu omul său, asta în timp ce autoritățile au desfășurat o adevărată operațiune de căutare.

Urmărește mai jos producțiile video ale PetsCats.ro: - articolul continuă mai jos -

Animalul, o femelă în vârstă de doar nouă luni, a evadat din Marwell Zoo la scurt timp după ce ajunsese acolo, reușind să iasă dintr-un țarc temporar. După zile întregi de căutări, dar fără urme clare, capibara a fost observată pe malul râului Itchen, în apropiere de Winchester, unde se relaxa liniștită la soare. Descoperirea a fost făcută întâmplător de o femeie care își plimba câinele în zonă, potrivit upi.com.

Situația a luat o întorsătură neașteptată în momentul în care câinele femeii a început să latre. Speriată, capibara a reacționat instant și a sărit în apă, dispărând în râu. Imaginile surprinse atunci cu o cameră purtată de câine au fost transmise autorităților. Astfel, echipele de intervenție au restrâns zona de căutare.

Între timp, reprezentanții grădinii zoologice au mobilizat echipe speciale pentru a recupera animalul, folosind drone cu termoviziune și câini de urmă. Autoritățile au făcut apel chiar și la localnici să verifice zonele cu apă din împrejurimi, deoarece capibarele sunt atrase de astfel de locuri și tind să se ascundă acolo.

„Capibara sunt animale inteligente și blânde, cu un gust pentru aventură. Nu reprezintă un risc pentru public, însă vă sfătuim insistent să nu vă apropiați de Samba sau să deranjați orice zonă în care s-ar putea ascunde, pentru a preveni stresul acesteia. În niciun caz, niciun membru al publicului nu ar trebui să încerce să o captureze singur”, au scris oficialii grădinii zoologice pe rețelele de socializare.

