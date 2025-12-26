Sărbătorile sunt și despre vizite la familie sau prieteni ori scurte escapade la munte, ori într-un city-break. Iar de multe ori, suntem nevoiți să plecăm de acasă fără să putem lua patrupedul cu noi. Cum uneori timpul petrecut în afara casei se poate prelungi, chiar dacă îi lăsăm la căldură, cu apă și mâncare suficiente, prietenii noștri necuvântători pot suferi în lipsa noastră. Dar care este totuși orizontul de timp “safe” pentru a ne lăsa blănoșii singuri? Medicul veterinar Beatrice Ilea a explicat, în exclusivitate pentru Pets&Cats.

Câinele, un animal sociabil care nu suportă singurătatea prelungită

Câinii sunt ființe care adoră să aibă companie. De aceea, nu tolerează să fie lăsați prea mult singuri. Astfel, adulții pot sta fără stăpân aproximativ 4-6 ore, ocazional pot rezista chiar și 8 ore. În situații excepționale, pot să rămână singuri în casă 24 de ore, dar numai cu apă și mâncare, iar atunci când revine, stăpânul trebuie să-și compenseze lipsa cu multă atenție și recompense. În cazul puilor, aceștia necesită mai multă îngrijire, așa că, ideal, ei pot fi lăsați câteva ore, cam 1-3. Perioade scurte de timp pot petrece în singurătate și câinii seniori sau cu probleme de sănătate.

Pisicile, mai independente

Pisicile sunt ființe mai solitare, dar chiar și ele suferă în lipsa deținătorului lor. Rezistă fără probleme 24 de ore în cazul felinelor adulte sănătoase, chiar 48 de ore atunci când li se lasă apă, mâncare suficientă și o litiera curată. Puii de pisică pot rămâne singuri în siguranță 8 pană la 10 ore, iar felinele în vârstă necesită o verificare zilnică.

Pet sitter ori centre de cazare

Ca regulă generală, atunci când lipsiți mai mult de 24 de ore, este bine ca prietenul necuvântător să fie verificat. Fie că vorbim de un vecin, o cunoștință, ori un pet-sitter care poate trece o dată în zi, acesta se poate asigura că animalului de companie nu-i lipsește nimic. În cazul câinilor, îi poate și plimba, iar pentru pisici, 15-30 minute de atenție și socializare sunt suficiente. Dacă totuși absența este mai îndelungată, sunt recomandate pensiunile pentru animale.

Riscurile singurătății

Este important de știut că lipsa deținătorului pe o perioadă foarte lungă le poate cauza atât câinilor cât și pisicilor anxietate și stres. În plus, acestea pot dezvolta comportamente distructive în casă, ori probleme medicale grave neobservate. De asemenea, lipsa apei sau a hranei pot duce la tot felul de probleme de sănătate. Iar un animal nesupravegheat mult timp este expus riscului de a se accidenta.