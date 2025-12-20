Sezonul de iarnă a debutat cu temperaturi extrem de scăzute, cu mult mai mici decât ar fi normal în această perioadă. Pe lângă frig, organismele resimt schimbarea și mai puternic, din cauza răcirii bruște a vremii. Nu doar oamenii sunt afectați de aceste modificări, ci și animalele.

La temperaturi sub 5 grade Celsius, plimbările, reduse

Atunci când temperaturile sunt de peste 5 grade, plimbările pot fi de 30, pană la 60 de minute. Desigur, trebuie luate în calcul și rezistenta și energia patrupedului. Atunci când mercurul din termometre indică între 0 și 5 grade, durata plimbărilor va fi redusă la 20, maxim 40 de minute, iar în cazul cățeilor mici, cu blana scurtă, timpul va fi chiar mai puțin. Dacă temperaturile scad sub pragul de îngheț și sunt între minus 5 și 0 grade, durata ieșirilor cățeilor nu ar trebui să fie mai mare de 10, maximum 20 de minute.

Unele rase, mai rezistente la frig decât altele

Totuși, trebuie făcută o diferențiere între câinii de talie mică și cei de talie mare, precum și în funcție de blana lor. De pildă, rasele precum Husky, Malamut, Samoed, Akita, Ciobănesc German ori Ciobănesc Belgian sunt mai rezistente la frig decât cele cu păr scurt. În același timp, rasele de talie mică și medie ar trebui ținute în casă atunci când afară sunt mai puțin de minus 5 grade, iar câinii de talie mare pot merge la plimbare până în jurul valorii de minus 6 grade.

Hăinuțele, esențiale pentru câinii de talie mică, dar și pentru unii câini mari

Atunci când temperaturile scad sub pragul de îngheț, câinii de talie mică ar trebui să poarte o hăinuță care să le țină de cald. Ideal, dacă patrupedul suportă, este să-i fie protejate și lăbuțele. Câinii din rasa Doberman, Chihuahua și Dogul German necesită ceva mai multă protecție de frig decât celelalte rase.

Semne că blănosului îi e frig

Regulile generale sunt nu se aplică neapărat tuturor cățeilor. Așa că este important să îi monitorizați atunci când sunt afară, mai ales dacă temperaturile sunt scăzute. Astfel, putem observa că blănosului îi e frig dacă tremură, merge rigid, se oprește și ridică lăbuțele de pe jos, caută să se ascundă, ori caută să fie luat în brațe. În acest caz, este bine să aveți în vedere să intrați cât mai repede înapoi în casă.