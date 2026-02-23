ASPA București a anunțat cum nouă căței au fost adoptați în weekend, chiar dacă vremea de afară a părut să paralizeze întregul oraș. În ciuda ninsorilor viscolite, cei care au dorit să adopte un suflet mai puțin norocos și-au făcut curaj și au mers la Animax Vulcan și chiar și la adăpostul din Bragadiru.

Căței adoptați în plin viscol

Potrivit unei postări pe pagina de Facebook ASPA București, zeci de oameni au venit la târgul de weekend organizat în centrul comercial Vulcan pentru a-și găsi prietenul blănos potrivit.

„Deși afară e iarnă în toată regula și a nins viscolit, 8 căței ASPA și-au găsit astăzi familii. 7 au fost adoptați de la târgul de adopții organizat la Animax Vulcan, iar 1 direct din adăpostul ASPA Bragadiru.

A fost o zi cu emoții, cu oameni care au venit hotărâți să ofere o șansă și cu întâlniri care s-au transformat, în doar câteva minute, în promisiuni pe viață. Fiecare adopție înseamnă un nou început pentru un cățel și încă un pas înainte în misiunea noastră de a le găsi tuturor un cămin stabil.

Ne-am bucurat de implicarea gazdelor noastre de la Animax Vulcan și de susținerea vizitatorilor care au fost alături de cățeii ASPA prin adopții, donații și distribuirea mesajului nostru”, se arată în postarea de pe pagina de socializare.

Următorul eveniment la care ASPA București va fi prezent, împreună cu animăluțe gata de adoptat, va fi pe 14 și 15 martie, la PetExpo.

