Un caz recent din localitatea Periș, județul Ilfov, arată că problema câinilor abandonați și a înmulțirii necontrolate poate fi gestionată atunci când există colaborare între cetățeni și autorități.

De la o sesizare a unui cetățean la intervenția autorităților

Totul a pornit de la o sesizare făcută de o femeie care a ajuns cu o cățelușă într-o campanie de sterilizare gratuită derulată de Protecția Animalelor Ilfov. Animalul fusese luat de la o persoană care înmulțea câini în mod repetat, fără a respecta legislația în vigoare. În urma discuției, femeia a oferit adresa unde se afla situația problematică.

Pe baza acestei informații, a fost organizată o intervenție la fața locului, cu sprijinul Poliției Ilfov. În curtea respectivă se aflau mai mulți câini adulți care se înmulțiseră necontrolat. Scopul principal al intervenției nu a fost aplicarea unei sancțiuni, ci rezolvarea situației din perspectiva protecției animalelor și a siguranței comunității.

Sterilizarea, o soluție concretă pentru prevenirea abandonului

Persoanelor implicate le-a fost explicată legislația privind obligativitatea sterilizării, precum și motivele pentru care această măsură este importantă atât pentru animale, cât și pentru comunitate. În urma discuțiilor, proprietarii au înțeles situația și au fost de acord să predea câinii pentru castrare.

Astfel, toți cei trei câini adulți aflați în curte au fost sterilizați gratuit. De asemenea, s-a stabilit ca, în perioada următoare, animalele să fie microcipate, conform legii. În curte mai există doi pui, care urmează să fie sterilizați după ce vor atinge vârsta potrivită pentru această procedură.

Cazul din Periș scoate în evidență un aspect adesea trecut cu vederea în dezbaterea publică: nu există „câini ai străzii”, ci câini abandonați sau născuți din animale lăsate să se înmulțească necontrolat. Lipsa sterilizării rămâne una dintre principalele cauze ale apariției animalelor fără stăpân.

Exemplul arată că soluțiile există și pot funcționa atunci când cetățenii semnalează problemele, iar autoritățile intervin aplicând legea și oferind alternative concrete. Colaborarea dintre comunitate și instituțiile responsabile este esențială pentru reducerea numărului de câini fără stăpân și prevenirea abandonului.