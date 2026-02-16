Peste 64.000 de câini au fost eutanasiați în România, în doar ultimii trei ani, iar jumătate dintre ei au ajuns în patru adăposturi ale unor veterinari care au transformat procedura într-o afacere bănoasă, unul fiind Suraia. Cel puțin nouă milioane de euro din bani publici însumează contractele câștigate de firme și asociații implicate în prinderea și eutanasierea câinilor maidanezi, inclusiv a celor sănătoși, arată o investigație Snoop.

Afacerea Suraia: sesizări ignorate ani la rând

Legea din țara noastră încurajează eutanasia câinilor la nivel național, susține societatea civilă. Pentru adăpostul din Suraia, județul Vrancea, autoritățile au primit sesizări din partea oamenilor în ultimii trei ani, dar au reacționat abia când imaginile cu violențele au devenit publice.

Cel puțin nouă milioane de euro, bani publici, valorează contractele câștigate de patru dintre firmele și asociațiile care adună și omoară câinii sănătoși fără stăpân. În ultimii trei ani, peste 33.000 de câini au fost uciși în doar patru dintre adăposturile documentate de Snoop, în jur de 30 pe zi. O asociație cu 10 dosare penale deschise (da, e șocant) încă funcționează în Giurgiu.

Eutanasia devenită practică de rutină

Eutanasia ar trebui să fie „ultima soluție”, susțin ONG-urile pentru drepturile animalelor și veterinarii. Soluția nu este nici ca acești câini să rămână pe străzi, ci să fie sterilizați și adoptați.

Deși sunt nereguli în unele adăposturi private care încasează bani publici pentru eutanasia câinilor, există și centre private care funcționează exclusiv din donații, salvează animale și nu primesc finanțare de la stat.

„Un bărbat prinde de gât un câine cu o crosă de imobilizare – are un mâner lung și un cablu care se strânge în jurul gâtului. Bărbatul trage câinele, îl scoate cu forța din cușcă și îi face o injecție în spate. Câinele e conștient. Urlă. Tocmai a fost eutanasiat fără anestezie”, a declarat Emma Stratulat, medic veterinar și fondatoarea Asociației Save our Paws, pentru Snoop.

Aproape 100 de solicitări oficiale și trei ani de tăcere instituțională

Înainte să înceteze scâncetele, altcineva preia crosa și târâie câinele. Asta se vede pe imaginile postate pe rețelele sociale ale ONG-urilor pentru protecția animalelor, preluate ulterior și de influenceri. Individul se duce apoi în cușca altui patruped, și el conștient. Îl apucă de coadă și, cu toată puterea, îl aruncă peste un gard betonat, pe ciment.

Snoop a început să urmărească cazul de la Suraia și al altor adăposturi din țară de la sfârșitul lui noiembrie 2025 și să trimită solicitări la autorități din 2 decembrie. Jurnaliștii au făcut aproape 100 de solicitări pentru informații de interes public, au analizat documente, au vorbit cu reprezentanți ai ONG-urilor și cu oameni care au încercat să-și recupereze câinii.

Autoritățile au închis ochii la sesizări

Reprezentanții unor ONG-uri, dar și persoane fizice din mai multe județe au făcut de cel puțin trei ani solicitări și sesizări la poliția din Vrancea și la Direcția Sanitar Veterinară (DSVSA) din județ privind adăpostul din Suraia, care aparține veterinarului Lazăr. Numărul mare de eutanasii și maltratări a circulat intens pe Facebook, dar și în presa locală.

Între 2023 și 2025, Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Vrancea a primit nu mai puțin de 79 de petiții privind activitatea adăpostului. Oamenii legii au în lucru trei dosare penale, două deschise de peste un an, pentru uciderea animalelor cu intenție fără drept și abuz în serviciu. Au făcut percheziții în adăpost și au mai deschis un dosar doar după ce activiștii și influencerii au distribuit imaginile cu violențele în mediul online. Daniel Lazăr și alți doi angajați ai săi au fost plasați sub control judiciar, iar firma a primit o amendă de 39.000 de lei.

Contracte publice pentru „gestionarea” câinilor fără stăpân

În ultimii trei ani, DSVSA Vrancea a făcut 21 de controale la adăpost. Culmea, n-au existat motive pentru „sancțiuni contravenționale sau formularea de sesizări/rapoarte de cercetare penală privind nerespectarea procedurilor de eutanasiere”, a răspuns instituția pentru Snoop, pe 15 ianuarie 2026.

Ulterior, pe 11 februarie 2026, DSVSA și poliția din Vrancea au anunțat că au suspendat activitatea adăpostului, abia după ce s-au publicat imaginile cu violențele. DSVSA a postat decizia și pe pagina de Facebook, unde câțiva oameni au apucat să scrie că inspectorii știau, apoi, instituția a restricționat comentariile.

Ce spun autoritățile

Contactat de Snoop, Mihai Cristinel, director executiv al DSVSA Vrancea, a declarat: „Au fost sesizări, fiecare poate să acuze și să afirme ce vrea. Nu înseamnă că este în concordanță cu realitatea”. Acesta subliniază că suspendarea este pentru 30 de zile, dar că DSVSA va continua să ia măsuri.

Despre controalele de la Suraia susține că au fost și inopinate, dar „unele nu au putut fi efectuate, pentru că medicul și echipajul erau în teren la capturări, motiv pentru care controalele trebuiau anunțate cu o zi înainte”.

Întrebat de jurnaliști câte controale inopinate au avut loc de fapt, spune sec că „n-am numărul acum”. De asemenea, a spus că l-au sancționat pe Lazăr pentru alte fapte, care n-au legătură cu eutanasia, de exemplu, că nu a înregistrat unii câini la timp în Registrul Electronic al Câinilor cu Stăpân.

Sesizări puse sub preș

Autoritatea Națională Sanitară Veterinară, subordonată Guvernului, și de care aparțin direcțiile județene, a primit informații și sesizări despre Suraia de cel puțin șapte luni, potrivit documentelor ajunse la Snoop.

Liviu Ivan, președintele Comisiei de deontologie din Vrancea a Colegiului Medicilor Veterinari, recunoaște că au existat multe sesizări în ultimii ani. Însă „fiecare a fost soluționată la timpul ei corect”, cea mai recentă fiind cu o săptămână înainte ca imaginile să ajungă pe rețelele sociale.

Cât despre măsuri, spune că vor fi discutate de comisie. Acest colegiu este o organizație profesională națională neguvernamentală, ce verifică modul în care își fac meseria medicii veterinari și dacă respectă Codul deontologic.

„Suspendarea nu înseamnă că l-au închis”, a precizat Emma Stratulat, medic veterinar și fondatoarea Asociației Save our Paws, despre situația adăpostului din Suraia.

Cele mai active 4 firme pentru „gestionarea câinilor fără stăpân”

Unele centre private au încheiat contracte cu orașe și comune pentru „gestionarea câinilor fără stăpân”. Legea obligă localitățile să țină sub control numărul animalelor într-un adăpost propriu sau prin externalizarea serviciilor.

De pildă, patru dintre cele mai active firme și organizații sunt:

Firma Vetmedan SRL, din comuna Suraia, Vrancea;

Asociația Aspa Ivets, din satul Uzunu, județul Giurgiu;

Firma Heremy Animal Med SRL, din orașul Boldești-Scăeni, Prahova;

Asociația „Un nou început, o nouă viață”, din comuna Berchisești, Suceava.

În ultimii trei ani, peste 33.000 de câini au fost omorâți doar în aceste patru adăposturi. Peste 64.000 de maidanezi, cât populația orașului Alba Iulia, au fost eutanasiați în toată țara, în adăposturile publice și private, potrivit informațiilor de la direcțiile sanitar-veterinare.

Vetmedan, afaceri profitabile cu maidanezi

Firma Vetmedan SRL a lui Lazăr a obținut peste 100 de contracte cu orașe și comune din țară de peste cinci milioane de euro, ca să ridice câinii de pe străzi, arată sistemul de achiziții publice. 11.594 de câini, adică 80% dintre cei prinși de veterinar din 2023 până în septembrie 2025, au murit. Așa a făcut loc pentru alții noi, doar 4% fiind dați spre adopție.

În 2019 și 2020, Vetmedan a câștigat inclusiv licitații pentru aranjamente florale și articole funerare de câteva sute de euro. Totodată, și-a extins activitatea, conform Monitorului Oficial, cu jocuri de noroc și pariuri.

Vetmedan este afacerea medicului veterinar Daniel Lazăr, care are un adăpost pentru câini fără stăpân în comuna Suraia, unde locuiește. Bărbatul deține și un restaurant în localitate.

Trebuie precizat că adăposturile publice pentru câini aparțin de administrația locală. Pentru localitățile fără adăpost propriu, serviciile sunt externalizate către firme ori asociații plătite din bani publici, iar plata se face în funcție de numărul de câini gestionați.

De unde ridica Lazăr maidanezii

Menținerea câinilor în viață înseamnă costuri. Uciderea lor reduce costurile, eliberează locuri și aduce mai mulți bani firmelor și unor adăposturi private. Totuși, sunt și multe organizații private care se finanțează din donații, salvează animale și nu încasează bani publici.

Capturările de animale au loc în mai multe județe. Câinii sunt aduși sute de kilometri cu duba în adăposturi private din Giurgiu, Suceava și Vrancea saumai aprope, în Prahova. Dacă cineva vrea să recupereze patrupedul scăpat pe stradă, trebuie să-l caute în județe îndepărtate. În cazul în care află unde a ajuns.

Câteva dintre localitățile de unde firma medicului Daniel Lazăr a ridicat câini, la mare distanță de comuna Suraia, Vrancea sunt:

Orașul Techirghiol, Constanța, la 272 km de Suraia – 162.000 euro (810.000 lei),

Comuna Titești, Argeș, la 342 km – 48.000 euro (240.000 lei),

Comuna Voinești, Iași, la 227 km – 85.000 euro (425.000 lei).

Un alt adăpost al ororilor în Prahova

Un alt adăpost cu un număr mare de eutanasii și contracte din bani publici aparține medicului veterinar Emilia Herescu. Între 2018 și ianuarie 2026, firma sa, Heremy Animal Med SRL, a avut contracte de peste 1,4 milioane de euro.

În ultimii trei ani, a ucis 81% dintre câinii pe care i-a adus în adăpostul său din orașul Boldești-Scăeni, Prahova. DSVSA Prahova a făcut trei controale în acești ani și nu a găsit nereguli.

Individa deține și o farmacie pentru uz uman, potrivit Termene.ro. Herescu a semnat, în 2013, un memoriu trimis Camerei Deputaților, în care scria: „Animalele (câini, pisici) fără stăpân semi-sălbăticite sunt o plagă pentru societatea modernă și trebuiesc eutanasiate”.

Încă din anul 2010 (!!!), presa locală a relatat cum Emilia Herescu eutanasia maidanezi în adăpostul său privat, în perioada în care era președinta Colegiului Medicilor Veterinarilor Prahova, instituție care ar trebui să controleze activitatea medicilor.

Anul trecut, o femeie a discutat cu Herescu pe WhatsApp despre recuperarea a două cățelușe. Într-o zi i-a spus că poate merge să le ia, ulterior a anunțat-o că una dintre ele a murit.

„Mi s-a spus că a murit subit, nu se știe din ce cauze”, a precizat femeia pentru Snoop. Pe cealaltă „am scos-o din adăpost în stare critică, a fost pe tratament cu antibiotic”.

Reacția Emiliei Herescu

Contactată de redacția Snoop, veterinarul Emilia Herescu nu a răspuns direct la întrebări, însă a oferit un punct de vedere:

„De ce doar despre eutanasiere vreți să vorbiți? Trebuie să faceți un subiect despre gestionarea echilibrată a câinilor cu și fără stăpân. Autoritățile nu aplică legea, nu se dau sancțiuni stăpânilor pentru nemicrocipare, pentru nesterilizare. Oamenii nu vor să-i sterilizeze”.

Despre câinii eutanasiați în adăpostul său? „I-am promovat, au fost și adoptați. Am cățeluși în adăpost care fac un an. Dar nu putem face față. (…) Fiind medic veterinar, nu mă interesează că nu se mai capturează, eu am meseria în mână”.

Imperiul veterinarilor din Bucovina

În nordul țării, în județul Suceava, funcționează „Imperiul cățeilor” al Asociației „Un nou început, o nouă viață”, situat în comuna Berchisești. Este administrat de veterinarul Cătălin Țăran. Asociația a fost înființată în 2023 și de atunci a încasat contracte în valoare de 500.000 euro. În timp ce ucide câini în adăpostul familiei, Cătălin Țăran este și angajat ca inspector la DSVSA Suceava, instituția responsabilă de controale.

Contactat de Snoop, Mihai Voloșeniuc, directorul instituției, susține că nu este în măsură să stabilească dacă este sau nu conflict de interese. Mai spune că ANSVSA, nu direcția județeană, numește directorii și că și-a informat superiorii despre familie și adăpostul din Berchisești. Cătălin Țăran nu face inspecții în propriul adăpost, potrivit conducerii.

În mai puțin de trei ani, la adăpost s-au făcut 469 eutanasii; s-au înregistra 1029 decese de boli sau alte cauze (40%) și 611 adopții.

Orori pe bandă rulantă și în alte județe

În Vaslui, Asociația „Sprijină câinii” are contracte de milioane de euro și a eutanasiat peste 9.000 de animale, conform DSVSA Vaslui, în ultimii trei ani. Cu toate că, din 23 octombrie 2025, asociația nu mai avea dreptul să facă asta, un control al DSVSA a constatat că „au fost eutanasiați și incinerați 111 câini”.

La Codlea, în județul Brașov, în toamna anului 2025, eutanasierea câinilor dintr-un adăpost privat s-a făcut „sub comanda unui veterinar sancționat pentru cruzime”.

DSVSA Brașov a transmis, inițial, că la Codlea „sunt respectate procedurile referitoare le aspectele tehnice privind eutanasierile”, apoi a precizat că animalele nu au fost cântărite înainte de eutanasie, astfel încât să le fie injectată cantitatea potrivită de substanță. Doar li s-a estimat greutatea. Și că a sancționat adăpostul cu suma de 30.500 de lei.