La fel ca oamenii, și pisicile pot suferi de dermatită atopică, o afecțiune care duce la inflamarea și înroșirea pielii. Cauzele acestor alergii sunt genetice și nu există un remediu rapid, precizează PetMD.

Alergiile sezoniere se diferențiază de alte alergii prin perioada în care se desfășoară și prin predictibilitatea lor. Apar în fiecare an, de regulă primăvara și vara, iar simptomele se pot agrava de la an la an, dacă nu iei măsuri.

Ce cauzează alergiile sezoniere la pisici?

Fiecare felină reacționează diferit la un alergen sau altul. Cei mai comuni sunt: piele moartă, acarieni, praf, mucegai, polen și unele plante, precum orhideea, pinul, stejarul, frasinul, ambrozia și măcrișul.

Care sunt simptomele alergiilor sezoniere la pisici?

Spre deosebire de oameni, pisicile nu au ochii înlăcrimați și nu le curge nasul din cauza alergiilor. Cel mai des întâlnit simptom este mâncărimea, ceea ce duce la scărpinare și spălare excesivă. Aceste încercări de ameliorare a mâncărimii poate aduce alte probleme, cum ar fi:

Pierderea părului, în special în jurul gâtului, la baza urechilor, la baza cozii, pe spate sau în zona inghinală;

Piele iritată, coji sau cruste;

Infecții ale urechilor, urmate de inflamații;

Plagă eozinofilică în zona inghinală sau pe membrele inferioare: o acumulare de globule albe care duce la inflamație;

Inflamații pe piele sau buze.

Ce poți face pentru a ameliora alergia prietenului tău blănos?

Răspunsul este simplu: trebuie să mergi la veterinar, iar acesta va stabili diagnosticul exact. Nu toate mâncărimile sunt alergii, deci, în cazul fericit, pisica ta poate avea doar o iritație trecătoare.

Pe baza diagnosticului, medicul va stabili și tratamentul adecvat. Nu există multe remedii care să trateze direct alergia, dar medicamentele pot ameliora efectele acesteia, cum ar fi infecțiile.

Totodată, sunt necesare șampoane speciale și băi mai dese pentru pisicile care se confruntă cu alergii sezoniere.

Există și imunoterapie, dar aceasta este pe termen lung și costisitoare. Scopul medicamentelor antihistaminice este scăderea răspunsului sistemului imunitar la alergeni, ceea ce va îmbunătăți viața felinei.

