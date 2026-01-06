Ce despăgubiri a primit o femeie al cărei soț i-a împușcat accidental câinele. Bărbatul a încercat să sperie trei bursuci

O femeie al cărei soț i-a împușcat accidental câinele a primit despăgubiri de la compania de asigurări cu care s-a judecat îndelung. Totul s-a întâmplat în timp ce bărbatul încerca să sperie mai mulți bursuci.

Despăgubiri primite de o femeie al cărei soț i-a împușcat câinele

Potrivit Daily Mail, cuplul, cunoscut public doar ca familia T., se temea de faptul că animalul lor de companie va muri, după ce a fost atacat de un grup de trei bursuci furioși și violenți.

Bărbatul a încercat să sperie sălbăticiunile, trăgând un foc de armă în zona în care a avut loc încăierarea dintre animale. Din greșeală, însă, glonțul l-a nimerit chiar pe câinele familiei, rănindu-l la un picior.

Animalul a primit îngrijirile necesare, însă femeia a încercat să primească despăgubiri din partea asiguratorului lor, Wakam. Compania a refuzat însă, invocând faptul că soții T. au încălcat termenii asigurării, punând voit viața câinelui în pericol. Mai mult, compania de asigurări a susținut că împușcarea bursucilor este ilegală în Regatul Unit.

Procesul pe care stăpâna câinelui l-a câștigat cu brio

Doamna T. a decis că nu vrea să lase lucrurile astfel, așa că s-a adresat unui ombudsman financiar care a decis ca Wakam să plătească suma de 150 de lire cu titlu de despăgubire.

Ombudsmanul Lindsey Woloski a motivat decizia spunând că acțiunile domnului T. au fost raționale și direct proporționale cu dorința de a salva câinele de bursucii violenți care ar fi putut să îi ucidă animalul de companie. Astfel, nu au existat încălcări ale politicilor companiei de asigurări, aceasta din urmă fiind obligată să ofere banii solicitați ca despăgubire.

„Am constatat că, în loc să pună câinele în pericol, utilizarea armei i-a speriat efectiv pe bursuci. Înțeleg că bursucii protejau o pășune și teama era că vor ucide câinele mic. Cred că teama a fost rațională, iar măsurile luate au fost proporționale. Este foarte regretabil că piciorul câinelui a fost prins”, a scris Woloski.

