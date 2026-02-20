Să fii stăpân de animale înseamnă respectarea unor obligații legale stricte, de la îngrijire și supraveghere până la interdicții privind maltratarea, abandonul sau reproducerea necontrolată. În cazul câinilor din România există reguli distincte atât pentru cei considerați periculoși sau agresivi, cât și pentru cei de rasă comună ori metiși, care trebuie sterilizați, microcipați și înregistrați. Încălcarea acestor obligații atrage amenzi sau pedepse penale.

Urmărește mai jos producțiile video ale PetsCats.ro: - articolul continuă mai jos -

Detalii cheie pentru proprietarii de animale

Stăpânii de animale trebuie să asigure condiții adecvate (adăpost, hrană, apă, mișcare, îngrijire medicală), nerespectarea acestora atrăgând amenzi între 3.000-12.000 lei.

Legea din România interzice relele tratamente și cruzimile față de animale, inclusiv omorârea intenționată, abandonul, maltratarea, intervențiile chirurgicale estetice și zoofilia.

Un animal este considerat în pericol în momentul în care este expus temperaturilor extreme, se află nesupravegheat pe căile publice sau nu beneficiază de hrană, apă și adăpost adecvat.

Abandonul patrupedelor este interzis categoric și se definește prin lăsarea pe domeniul public fără asigurarea necesităților de supraviețuire, atrăgând sancțiuni contravenționale sau penale, scrie Avocatnet.ro.

Ce prevede Legea 205/2004 privind protecția animalelor

Conform legii nr. 205/2004 privind protecția animalelor, orice proprietar de animale are obligația de a asigura acestora condiții adecvate, raportate la nevoile etologice ale fiecărei specii sau rase, precum și în funcție de vârstă, sex și categoria de producție din care acestea fac parte.

Concret, legea stabilește obligația de a asigura un adăpost corespunzător; hrană și apă suficiente; posibilitatea de mișcare; îngrijire și atenție; acces la asistență medicală veterinară. Nerespectarea lor constituie contravenție și se sancționează cu amendă cuprinsă între 3.000 și 12.000 de lei.

De asemenea, legea interzice aplicarea de rele tratamente și cruzimi față de animale. Prin „rău tratament” se înțelege comportamentul brutal față de animale, abuzul în utilizarea acestora, supunerea la eforturi inutile, dar și neasigurarea condițiilor minime menționate mai sus.

Sunt considerate fapte de cruzime și atrag sancțiuni contravenționale ori penale următoarele situații:

omorârea cu intenție a animalelor; practicarea tirului pe animale domestice sau captive;

organizarea de lupte între animale sau între animale și alte ființe;

folosirea animalelor vii în scopul dresajului altor animale sau pentru controlul agresivității;

folosirea animalelor în expoziții, spectacole, publicitate, filme sau activități similare, dacă aceste activități le provoacă suferințe fizice sau psihice, ori le cauzează răniri sau afecțiuni;

abandonarea ori alungarea unui animal a cărui supraviețuire depinde de om;

administrarea de substanțe dopante pentru stimularea capacităților fizice în competiții sportive; maltratarea sau schingiuirea animalelor;

efectuarea de intervenții chirurgicale cu scop estetic ori necurativ, precum: codomia (tăierea cozii), cuparea urechilor, secționarea corzilor vocale, ablația ghearelor, coltilotul ciocului sau al dinților; provocarea de suferințe fizice sau psihice prin orice mijloace;

separarea puilor de mamă înainte de vârsta de opt săptămâni;

capturarea animalelor prin metode neautorizate; utilizarea armelor cu tranchilizant în alte situații decât pentru imobilizare legală;

practicarea zoofiliei – definită ca întreținerea de relații intime între oameni și animale, faptă interzisă prin lege.

Când este considerat un animal „în pericol”

Totodată, sunt reglementate și situațiile în care un animal este considerat a fi în pericol, permițând intervenția autorităților competente fără a fi necesară existența unei plângeri prealabile.

Așadar, se consideră că un animal este în pericol atunci când este expus forțat la temperaturi extreme (foarte ridicate sau foarte scăzute); aparține speciilor ecvidee, bovine, ovine sau caprine și se află nesupravegheat pe căile publice de circulație sau nu beneficiază de hrană și apă în cantități suficiente, de adăpost adecvat sau de îngrijire medicală.

Abandonul, faptă grav sancționată

Pe lângă aceste interdicții, legea nr. 205/2004 stabilește și alte situații ce pot afecta grav bunăstarea animalelor. De pildă, abandonul este interzis categoric, fără a-i fi asigurate cele necesare supraviețuirii: hrană, adăpost și tratament medical. Fapta hidoasă atrage sancțiuni contravenționale și, în anumite situații, poate duce la răspundere penală.

Reguli stricte privind eutanasierea

Mai mult, e reglementată și eutanasierea animalelor, permisă doar în situații strict limitate. Aceasta poate fi realizată doar dacă animalul suferă de o boală incurabilă, diagnostic confirmat de un medic veterinar. Chiar și așa, intervenția trebuie să respecte procedurile legale din domeniul sanitar-veterinar. Orice altă formă de eutanasiere este stric interzisă.

Obligația de a acorda îngrijiri medicale

Proprietarii au, în același timp, obligația de a acționa atunci când animalul este bolnav sau rănit. Refuzul de a solicita îngrijire medicală sau ignorarea stării de sănătate a patrupedului poate atrage sancțiuni.

În cazul în care animalul este selectat pentru reproducere, legea impune o obligație specifică: alegerea exemplarelor trebuie făcută ținând cont de caracteristicile anatomice, fiziologice și comportamentale ale speciei și rasei. Această măsură urmărește să prevină reproducerea necontrolată, perpetuarea unor trăsături nesănătoase și riscul de a compromite sănătatea sau dezvoltarea puilor.

Aceste obligații se aplică la câine, pisică sau orice alt animal de companie. Deținătorii au responsabilitatea de a preveni orice formă de suferință ori expunere a animalelor la condiții improprii.

Ce obligații au deținătorii de câini de rasă comună

Pentru câinii fără pedigree, adică cei din rasa comună și metișii acestora, sterilizarea este obligatorie, conform OUG nr. 155/2001. Măsura are drept scop limitarea reproducerii necontrolate și, implicit, reducerea numărului de câini fără adăpost.

Tot în baza aceleiași ordonanțe, patrupedele trebuie înregistrate în Registrul de evidență a câinilor cu stăpân (RECS) înainte de a fi date spre revendicare sau adopție, indiferent de statutul juridic al celui care le deține.

Această măsură revine nu doar proprietarilor cu acte în regulă, ci și persoanelor fizice care preiau un câine de pe domeniul public, fie că este vorba despre un metis sau unul de rasă comună.

Microcipare și sterilizare

Pe înțelesul tuturor: dacă o persoană găsește un câine maidanez și decide să îl păstreze, devine deținător legal și are obligația de a-l microcipa, steriliza (dacă este din rasă comună sau metis) și înregistra în RECS, printr-un medic veterinar autorizat. Aceleași obligații le au și persoanele juridice, adăposturile publice ori adăposturile administrate de ONG-uri care oferă câini spre adopție. Nerespectarea legii constituie contravenție și se sancționează cu amendă între 2.000 și 5.000 de lei.

De asemenea, este interzis abandonul câinilor revendicați sau adoptați, inclusiv în cazul în care acesta se produce după încheierea formalităților legale. Părăsirea câinelui pe domeniul public, fără hrană, adăpost ori tratament medical, chiar și după adoptare, intră sub incidența prevederilor legale referitoare la abandon.

Un alt detaliu important, adesea ignorat în practică, îl constituie obligația de a menține igiena în spațiile publice, adiacente locuinței, în holurile sau căile de acces comune din blocuri. Proprietarii de câini trebuie să curețe în urma animalelor și să se asigure că nu creează un disconfort pentru vecini sau pentru ceilalți cetățeni.

Obligațiile stăpânilor de câini periculoși sau agresivi

În ceea ce privește câinii încadrați în categoriile agresivi sau periculoși, legislația prevede obligații suplimentare pentru proprietari sau deținătorii temporari, precum și restricții stricte privind deținerea, circulația și reproducerea acestor animale.

Conform OUG nr. 55/2002, există două categorii de câini periculoși (categoria I): câini de luptă și de atac, asimilați prin caractere morfologice cu rasele Pit Bull, Boerbull, Bandog și metișii acestora; categoria a II-a: câini din rasele American Staffordshire Terrier, Tosa, Rottweiler, Dog Argentinian, Mastino Napolitano, Fila Brazileiro, Mastiff, Ciobănesc Caucazian, Cane Corso și metișii lor.

Sunt considerați câini agresivi aceia care mușcă sau atacă persoane ori animale domestice în spații publice sau private, fără a fi provocați; au fost antrenați ori participați la lupte între câini. Totuși, nu intră însă în această categorie câinii care mușcă persoane ce au pătruns fără drept într-o proprietate protejată de câine sau care au acționat în apărarea proprietarului aflat într-o situație de pericol iminent.

Condiții pentru deținere

Pentru a deține un câine din categoriile menționate, stăpânul sau deținătorul temporar trebuie să aibă cel puțin 18 ani și capacitate deplină de exercițiu; să nu fi fost condamnat pentru infracțiuni contra persoanei. În plus, trebuie să înregistreze câinele la Asociația Chinologică Română (ACR), afiliată la Federația Chinologică Internațională; monteze la intrarea în imobil ori pe gardul acestuia o plăcuță vizibilă, de minimum 15 x 25 cm, cu mențiunea: „Câine periculos” sau, după caz, „Câine agresiv”; depună la sediul poliției de sector o adeverință emisă de ACR privind încadrarea rasei, însoțită de o declarație pe propria răspundere ce trebuie să includă:

1. numărul de identificare al câinelui (tatuaj sau microcip),

2. dovada vaccinării antirabice și a rapelurilor,

3. dovada sterilizării pentru câinii din categoria I,

4. existența unei asigurări de răspundere civilă pentru eventuale daune produse.

Schimbarea adresei unde este ținut patrupedul trebuie notificată poliției în termen de 48 de ore, la fel și în caz de deces, pierdere sau înstrăinare.

Reguli de circulație și acces în spații publice

Câinii din prima categorie nu au voie să fie aduși în localuri publice, în mijloace de transport în comun sau în alte locuri publice, cu excepția drumurilor publice și a căilor de acces către acestea.

Accesul lor în spațiile comune ale imobilelor, pe drumurile publice și pe căile de acces este permis doar dacă poartă botniță și sunt ținuți în lesă, zgardă sau ham, de către o persoană care respectă condițiile legale. Staționarea în spațiile comune ale imobilelor este complet interzisă.

Pentru câinii din a doua categorie și exemplarele cu potențial agresiv, accesul este permis în locuri publice, transport public și spații comune doar dacă poartă botniță și lesă și sunt însoțiți de o persoană care îndeplinește condițiile prevăzute de lege. În locurile special amenajate pentru ei, nu este necesară purtarea botniței sau a lesei.

Infracțiuni și sancțiuni penale

Sunt considerate infracțiuni următoarele situații:

organizarea sau participarea la lupte între câini și antrenarea acestora în acest scop, indiferent de rasă;

importul sau comercializarea câinilor care fac parte din categoria I;

reproducerea câinilor periculoși sau agresivi care nu au acte de origine recunoscute de ACR;

abandonarea câinilor încadrați în categoriile de periculoși sau agresivi.

Sterilizarea raselor din categoria I este obligatorie, indiferent de sex, iar intervenția trebuie consemnată în carnetul de sănătate de medicul veterinar.

Dacă animalul agresiv atacă persoane sau animale, iar proprietarul nu a luat măsurile necesare pentru prevenirea comportamentului, poliția poate dispune plasarea câinelui într-un adăpost, iar cheltuielile de întreținere sunt suportate de stăpân. Neluarea acestor măsuri, în cazul unui atac canin, constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la șase luni la trei ani ori cu amendă.

Când nu e infracțiune

Nu constituie infracțiune faptele prevăzute de ordonanță dacă victima a pătruns fără drept într-o proprietate protejată de câine sau câinele a intervenit pentru a-și proteja stăpânul, aflat în pericol iminent din cauza unei infracțiuni de violență.

Provocarea patrupedului la reacții agresive sau provocarea unei suferințe nejustificate, prin orice mijloc, constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 1.000 la 2.000 de lei.