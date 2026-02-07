Ce vede câinele tău când se uită la tine. Te recunoaște în fotografii? După ani de studii, oamenii de știință au găsit răspunsul

După ce te-ai întors acasă de la serviciu sau magazinul alimentar, câinele tău este primul care te întâmpină când intri pe ușă. Dă din coadă frenetic, semn că este mai mult decât fericit să te vadă. Dar cum își dă seama că tu ești cel care intră pe ușă și nu un străin?

Urmărește mai jos producțiile video ale PetsCats.ro: - articolul continuă mai jos -

Ce se întâmplă în creierul câinelui când vede fața stăpânului

Deși câinii nu procesează fețele la fel ca oamenii, ei pot recunoaște stăpânii după văz, miros și prin experiențe anterioare cu aceștia, inclusiv expresii faciale și alte limbaje ale corpului, potrivit Frontiers in Psychology.

Deci, dacă un câine poate recunoaște o persoană prezentă în cameră, ar putea recunoaște și persoana dintr-o fotografie? Și dacă da, cum?Cercetătorii încearcă de mulți ani să afle dacă patrupedele pot recunoaște fețe umane din imagini. Un studiu din 2013 al revistei Animal Cognition a analizat mișcările ochilor unui câine față de o imagine cu oameni (atât familiari, cât și străini) și animale.

Rezultatele au arătat că, în general, câinele a avut tendința de a privi imagini cu alți câini mai mult timp, indiferent de cât de familiarizat era cu patrupedele sau cu oamenii.

Cu toate acestea, câinii s-au uitat mai mult la fețele umane pe care le recunosceau decât la cele ale unor străini. Studiul a constatat, de asemenea, că au avut tendința de a se uita mai mult în ochii fețelor familiare decât în ​​​​cei ai străinilor.

Testarea capacității câinilor de a-și recunoaște stăpânii

Un studiu din 2020 a vrut să vadă dacă patrupedele pot recunoaște imagini cu stăpânii lor din imagini optime. În timpul experimentului, cercetătorii au lansat o provocare în care, pentru a se reuni cu stăpânii lor, câinii trebuiau să aleagă locația corectă pe baza unei fotografii a feței stăpânului lor, comparativ cu o imagine a unui străin.

Rezultatele au indicat că, în cazul câinilor, aceștia erau mai predispuși să se apropie de o imagine a stăpânului lor decât de un străin. În plus, calitatea imaginii nu conta.

De unde știm că animalele ne recunosc fețele?

Deși anumite studii sugerează despre câini că pot recunoaște fețele stăpânilor lor, un studiu din 2015 a ajutat la clarificarea modului în care câinii procesează fețele în general.

Pentru studiu, șase câini au fost antrenați să stea nemișcați într-un aparat RMN funcțional, fără sedare sau imobilizare. În timp ce se aflau în aparat, cercetătorii le-au arătat imagini cu obiecte de zi cu zi, fețe ale altor câini și fețe umane.

În timpul studiului, echipa de cercetare a identificat o regiune din creierul câinelui, cunoscută sub numele de lobul temporal canin, care răspundea mai puternic la imaginile cu fețe umane decât la obiectele de zi cu zi. Echipa a observat, de asemenea, că această zonă a creierului a avut un răspuns similar cu imaginile câinilor și ale oamenilor.

Per total, rezultatele au arătat că nicio față anume nu apare în cortexul vizual primar al câinelui, ceea ce înseamnă că acesta nu era doar un răspuns vizual tipic. Și, potrivit autorilor studiului, cercetarea a dezvăluit că procesarea feței nu este specifică primatelor.

Până în ziua de azi, experții continuă să studieze modurile unice în care interacționează câinii și oamenii. Cine știe ce vor descoperi în continuare?