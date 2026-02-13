Opţionalul şcolar “Ora cu şi pentru animale”, iniţiat de Direcţia pentru Protecţia Animalelor din cadrul Consiliului Judeţean (CJ) Ilfov, în parteneriat cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Ilfov şi mai multe ong-uri din domeniu, printre care Fundaţia Visul Luanei, va fi introdus în şcoli, la nivel naţional, transmite Agerpres.

Opționalul „Ora cu și pentru animale”, aprobat la nivel naţional

Potrivit unui comunicat al CJ Ilfov transmis joi, opţionalul a fost aprobat la nivel naţional, urmează publicarea în Monitorul Oficial, iar ulterior poate fi ales de orice şcoală din ţară.

“E un pas care mă bucură enorm. Un pas firesc pentru momentul în care societatea românească se află. Suntem dezbinaţi, supăraţi, avem multe cazuri de femei bătute, animale chinuite. Acest opţional nu face nimic altceva decât să dezvolte empatia. Poate pare puţin lucru, dar e unul extraordinar”, a declarat preşedintele CJ Ilfov, Hubert Thuma.

Hilde Tudora, director la Direcţia Protecţia Animalelor CJ Ilfov, a spus că opţionalul este pentru clasele a V-a şi a VI-a şi poate fi predat de orice profesor, indiferent de specializare.

“Noi am realizat şi o materie suport. O dăm oricui are nevoie. Materia e adaptată la realitatea care ne doare. Le spunem copiilor că animalele nu au ce căuta pe străzi, îi învăţăm să fie responsabili, să conştientizeze ce înseamnă prevenţia, sterilizarea animalelor, cum să interacţioneze cu animalele, cum să nu mai facă poză cu ursul”, a afirmat Hilde Tudora.

Ce vor învață elevii la opționalul „Ora cu și pentru animale”

Programa cuprinde teme esenţiale şi actuale: Respectul pentru orice formă de viaţă; Legislaţia privind protecţia animalelor; Îngrijirea şi protecţia animalelor de companie şi de fermă; Sălbatic, liber, protejat; Conceptul “O singură sănătate” (boli, zoonoze şi interconexiuni între sănătatea umană şi animală).

Cristina Ghiţă, inspector şcolar general adjunct al Inspectoratului Şcolar Judeţean Ilfov, a punctat că, în prezent, pentru al doilea an şcolar consecutiv, peste 600 de elevi din Ilfov au parte de “Ora cu şi pentru animale”.

Aceasta a precizat că, după un an de opţional în Ilfov, copiii şi profesorii au completat chestionare de feedback, iar cifrele interpretate de cercetători arată că 62% dintre elevi afirmă că i-au ajutat pe colegi atunci când aceştia au avut nevoie; 62% declară că au demonstrat mai multă grijă faţă de fiinţele vulnerabile, ceea ce sugerează o extindere a empatiei dincolo de mediul şcolar; 58% menţionează că au colaborat mai bine cu colegii iar 56% spun că le este, în general, mai uşor să lucreze împreună.

În ultimii ani, în societatea românească, abuzurile împotriva animalelor şi cazurile de violenţă faţă de oameni au crescut “alarmant”, se mai arată în comunicat.