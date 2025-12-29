Cea mai bătrână pisică din lume a împlinit 30 de ani. În ciuda vârstei sale înaintate, Flossie e matinală și jucăușă / Se trezește devreme pentru micul dejun

Flossie, cea mai bătrână pisică din lume, a împlinit 30 de ani pe 29 decembrie 2025. În ciuda vârstei sale înaintate, se trezește devreme pentru micul dejun, apoi își petrece ziua dormind și jucându-se.

Flossie este cea mai bătrână pisică din lume

Pisica Flossie este un simbol remarcabil al longevității. Născută în 1995, a trăit trei decenii de schimbări, depășind așteptările și câștigând titlul de cea mai bătrână pisică din lume, recunoscut oficial de Guinness World Records.

În ciuda faptului că este surdă și vederea îi este afectată, Flossie e afectuoasă și blândă, bucurându-se de atenție și confort la bătrânețe.

Flossie este o pisică britanică domestică cu păr scurt, de rasă Calico, care deține recordul mondial Guinness pentru cea mai bătrână pisică în viață. Născută pe 29 decembrie 1995, a împlinit oficial 30 de ani în 2025.

Vârsta ei a fost verificată de Guinness World Records în noiembrie 2022, când s-a confirmat că Flossie avea 26 de ani și 316 zile. Recunoașterea a plasat-o printre cele mai bătrâne pisici înregistrate vreodată, vârsta ei fiind echivalentă cu aproximativ 120 de ani umani la acea vreme, scrie Dexerto.

Care este povestea lui Flossie

Flossie a fost salvată când era pisicuță dintr-o colonie de animale sălbatice de lângă Spitalul St Helens din Merseyside, Anglia. De-a lungul anilor, a trăit cu mai mulți proprietari înainte de a fi luată în grijă de organizația caritabilă pentru animale din Marea Britanie, Cats Protection.

În 2022, Cats Protection a aranjat adopția ei cu Victoria Green, care locuiește în Orpington, UK. Organizația caritabilă a colaborat cu medici veterinari pentru a verifica data nașterii lui Flossie, permițându-le oficialilor de la Guinness World Records să îi certifice oficial vârsta.

La momentul confirmării recordului, experții au menționat că Flossie era surdă și avea vederea limitată, dar în rest era sănătoasă. Rutina ei include mâncatul, somnul și joaca.

Flossie este recunoscută în prezent ca fiind cea mai bătrână pisică vie din lume. În timp ce alte pisici, inclusiv Creme Puff, au trăit mai mult în trecut, Flossie rămâne cea mai în vârstă felină confirmată în viață astăzi. A 30-a aniversare a ei, pe 29 decembrie, îi extinde și mai mult recordul de felină cu cea mai lungă viață, documentată în prezent de Guinness World Records.