Cea mai nouă atracție pentru iubitorii de animale: Alpaca, ponei, capre pitice și căprioare pot fi admirate în Craiova. Cât costă biletul

Cu ocazia sărbătorilor de iarnă, craiovenii și turiștii care ajung în Craiova au o nouă atracție. În Parcul Nicolae Romanescu a fost amenajată o zonă specială dedicată iubitorilor de animale, unde vizitatorii pot hrăni ponei, căprioare, alpaca și capre pitice. Cei mai încântați de noua atracție sunt copiii.

Parc de animale în Craiova

Craiova este pe val. După Târgul de Crăciun desemnat cel mai frumos din Europa, municipalitatea a venit cu o altă idee inedită. Pe un teren nefolosit din Parcul Romanescu a fost amenajat un țarc uriaș, care reproduce cât mai bine habitatul animalelor.

„Chiar lipsea asta Craiovei şi să sperăm că o să se extindă cât mai mult. Animalele sunt foarte ataşate de copii şi cred că asta a fost ţinta acestui proiect”, a declarat o vizitatoare pentru Observator.

Copiii sunt cei mai fericiți

Cei mai entuziasmați de parcul de animale sunt copiii, captivați de prezența animalelor și dornici să le ofere hrană sau să le observe comportamentul într-un cadru natural. În total, 8 alpaca, 20 de căprioare, 6 capre pitice și 4 ponei sunt atracția principală a parcului din Craiova, mai ales în perioada sărbătorilor.

Prețuri pentru adulți și copii

„Important este ca vizitatorii să respecte câteva norme, în special să se păstreze liniştea, să nu alergăm după animale pentru că se sperie şi la un moment dat nu vor mai veni la copii, să nu se intre cu peturi, materiale plastice”, a spus Cristian Grigore, directorul spaţiului.

Vizitatorii au posibilitatea să hrănească animalele cu biscuiți special concepuți, incluși în prețul biletului, care costă 30 de lei pentru adulți și 10 lei pentru copii.

„Li se dă la fiecare persoană 100 g mâncare, să fie administrată animalelor. Este interzis a se da altfel de mâncare înafară de cea recomandată de noi”, a explicat Gheorghe Diaconeasa, coordonatorul activității de la Grădina Zoologică.

Zona rămâne deschisă și după sărbători, iar pe viitor vor fi aduse noi specii de animale.

