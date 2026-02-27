Un cal din Virginia a intrat oficial în istorie după ce a fost certificat drept cel mai bătrân cal în viață din lume. La vârsta de 37 de ani și 329 de zile, Fancy a primit recunoașterea din partea Guinness World Records, spre bucuria stăpânei sale, Paige Sigmon Blumer.

O prietenie care durează de o viață

Fancy s-a născut pe 1 aprilie 1988 și are un detaliu special în povestea ei: împarte aceeași zi de naștere cu Paige. Cele două sunt împreună de când femeia avea doar 8 ani, iar calul 12. De-a lungul timpului au trecut prin multe momente importante, iar legătura lor a devenit din ce în ce mai puternică.

Pentru a obține recordul, Paige a trimis documente și dovezi care confirmă vârsta lui Fancy. După verificare, organizația a anunțat oficial că ea deține titlul de cel mai bătrân cal în viață, preluat de la Baskaladd, un cal care a murit la 38 de ani în 2025, notează UPI.

„Nu aș fi crezut niciodată că la 33 și 37 de ani, Fancy și cu mine vom fi încă împreună și vom continua să strângem amintiri pentru o viață întreagă”, a spus Paige. „Am trecut prin multe probleme de sănătate odată cu înaintarea în vârstă, dar ea nu renunță niciodată. Este un cal extrem de puternic, iar eu nu renunț la ea.”

Secretul longevității: grijă, prietenie și multă dragoste

Un rol important în viața lui Fancy îl are și cea mai bună prietenă a ei, o măgăriță pe nume Rose. Aceasta o ajută să se orienteze, deoarece calul aproape că nu mai vede. Relația lor este una specială.

„Fancy și Rosie s-au apropiat imediat, ca două prietene vechi. Glumesc că probabil își petrec după-amiezile discutând ce parte a corpului le mai doare sau amintindu-și de vremurile bune”, a povestit Paige.

Stăpâna spune că ambele animale se bucură de fiecare zi, stau la soare și își țin companie una alteia. „Sunt două suflete minunate, iar eu sunt recunoscătoare pentru fiecare zi petrecută cu ele.”

Care a fost cel mai bătrân cal din istorie

Deși Fancy deține recordul pentru cel mai bătrân cal în viață, cel mai longeviv cal din toate timpurile rămâne Old Billy, care a trăit până la 62 de ani și a murit în 1822.

Povestea lui Fancy arată că îngrijirea atentă, afecțiunea și relațiile apropiate pot avea un impact uriaș asupra vieții animalelor. Pentru iubitorii de cai, ea devine un exemplu impresionant de longevitate și loialitate.