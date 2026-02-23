Pentru cei ce își doresc un animal de companie, dar preferă totuși liniștea și calmul, acestea sunt cele mai bune rase de câini pentru persoane introvertite. Specialiștii au realizat acest top special dedicat celor care vor un prieten blănos alături de care să ducă o viață fără stres și prea multă acțiune.

Cele mai bune rase de câini pentru persoane introvertite

În topul experților în comportament canin se află câinii din rasa Shiba Inu. Această rasă japoneză este cunoscută pentru temperamentul lor calm și independența de care dau dovadă. Se atașează repede de stăpânul lor, dar nu solicită interacțiuni sociale constante, astfel că este câinele perfect pentru o persoană care iubește spațiul personal și liniștea.

O altă rasă bună pentru persoanele introvertite este Greyhound-ul. Adesea descris ca un companion ideal pentru oamenii calmi, acest câine preferă liniștea și relaxarea alături de stăpân după scurtele perioade de activitate. Nu caută distracții agitate sau socializare, ci doar liniște și calm într-un ambient relaxant.

Și Pomeranianul sau Basset Hound-ul sunt rase apreciate pentru temperamentul lor blând, calm și adaptabil, fiind câini foarte potriviți pentru cineva care lucrează de acasă sau car nu preferă activitățile în exterior, potrivit iheartdogs.com.

Alte rase de câini delicați, ce nu debordează de energie și nici nu cer prea multă, sunt Cavalier King Charles Spaniel, Shih Tzu, Marele Danez și chiar Golden Retriever. Desigur că fiecare câine are propria personalitate, iar unii din rasele enumerate pot fi mai energici decât s-ar putea crede. Astfel, alegerea unui câine potrivit ține exclusiv de stăpânul acestuia.

