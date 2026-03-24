O cercetare realizată de TRAFFIC a arătat că între septembrie 2023 și august 2024, pe rețelele sociale din Vietnam au avut loc 35.100 de discuții despre animalele sălbatice ca animale de companie. Aproape 28% dintre aceste discuții promovau direct vânzarea sau cumpărarea de animale sălbatice, evidențiind cererea tot mai mare și rolul platformelor digitale în facilitarea comerțului.

Comerțul digital cu animale sălbatice crește rapid

Vietnamul a devenit un hub major pentru traficul de animale sălbatice, cu peste 3.500 de încălcări online raportate la începutul anului 2024. Rețelele sociale leagă cumpărătorii de vânzători și amplifică cererea pentru aceste animale.

TRAFFIC a studiat cinci grupuri de specii vulnerabile:

țestoase și broaște țestoase de apă dulce

maimuțe

pisici leopard

papagali gri africani

vidre

Pentru monitorizarea rapidă a pieței, a fost folosit un instrument AI adaptat din analiza de marketing, care detectează tiparele de comerț pe Facebook și TikTok.

Cine vinde și cine cumpără

Cele mai multe discuții au vizat țestoase și broaște țestoase de apă dulce (24.816 mențiuni), urmate de maimuțe (6.008), pisici leopard (2.425), papagali gri africani (1.663) și vidre (178).

Conținutul explicit legat de trafic reprezenta 28% din total, iar prețurile variau de la 6 USD pentru broaște țestoase de apă dulce la peste 1.000 USD pentru papagali gri africani.

Cumpărătorii erau mai activi decât vânzătorii (48,1% vs 19,1%). Bărbații dominau ambele grupuri, vânzătorii fiind concentrați în Hanoi, iar cumpărătorii în Ho Chi Minh City.

O descoperire îngrijorătoare: TikTok devine rapid o platformă de vânzare, reprezentând 42,3% din activitățile online, după Facebook (57,7%). Aceasta arată cum traficanții se mută pe platforme vizuale, cu moderare mai slabă.

Rețelele sociale, un instrument puternic pentru trafic

Domnul Tran Van Trong, secretar general al Asociației Vietnamiene de Comerț Electronic (VECOM), a declarat:

„Pentru a combate riscurile comerțului ilegal cu animale sălbatice în era digitală, acțiunea colectivă este esențială. Colaborăm cu platformele și parteneri precum TRAFFIC pentru a monitoriza distribuția online, a detecta activitățile ilegale și a proteja biodiversitatea Vietnamului.”

Studiul confirmă că rețelele sociale facilitează comerțul cu animale sălbatice ca animale de companie și oferă date esențiale pentru acțiuni de conservare, cercetări suplimentare și aplicarea legii în centrele urbane.