Chinezii au testat mai mulți câini roboți de luptă care operează autonom ca o „haită de lupi”. Aceștia sunt folosiți în scopuri militare și pot lua decizii pe câmpul de luptă fără un operator uman. Câinii se coordonează reciproc și pot face mai multe tipuri de operațiuni, scrie Mediafax.

Câini roboți militari: China testează viitorul războiului autonom

China a testat un sistem în care câinii roboți operează autonom ca o „haită de lupi”, potrivit International Defence Analysis. În timpul testelor, haita a operat într-o rețea senzorială comună. Practic, roboții s-au coordonat și au luat decizii fără control uman constant.

Misiuni complexe: de la recunoaștere la atac

Roboții au efectuat sarcini de recunoaștere, atac și logistică. Organizatorii testului au impus aprobarea operatorului pentru utilizarea forței. Sistemul poate funcționa și împreună cu dronele, combinând operațiunile pe principiul „aer-sol”.

Primele imagini cu haita de roboți au fost publicate de chinezi pe 26 martie. Testul arată un salt major în tehnologia autonomă și ridică întrebări urgente despre viitorul conflictelor, deoarece roboții militari cu inteligență artificială sunt din ce în ce mai deștepți, nu obosesc și nu se tem de pericole.

China unveils robot dogs operating as a “wolf pack” under unified control During tests, the group operated through a shared sensor network — the robots coordinated themselves and made decisions without constant human control. They can carry out reconnaissance, attack missions,… pic.twitter.com/MOq5P71JG2 — NEXTA (@nexta_tv) March 29, 2026

Cine produce noile arme autonome

Fabricați de China Ordnance Automation Research Institute Co., Ltd., câinii roboți reprezintă cea mai recentă și mai avansată generație de sisteme de luptă robotice produse de sectorul de apărare chinez.

Spre deosebire de prototipurile anterioare, care au fost în mare parte experimentale, această nouă generație dispune de hardware semnificativ îmbunătățit, inteligență artificială integrată și, cel mai important, capacitatea de a se coordona și opera ca un grup unificat. Această abordare coordonată, în stil haită, este ceea ce le diferențiază de platformele robotice independente.

Arme și capacități de luptă

Capacitățile de luptă ale câinilor roboți din China depășesc cu mult supravegherea sau logistica. Aceste unități sunt construite pentru luptă. Fiecare robot poate fi echipat cu o serie de sisteme avansate de arme concepute pentru scenarii de război urban:

Microrachete — capacitate de lovire precisă la distanță mică și medie;

Lansoare de grenade — pentru suprimarea zonei și curățarea pozițiilor fortificate;

Direcționare bazată pe inteligență artificială — identificarea și implicarea autonomă a țintelor.

Accentul lor în design se pune pe medii dense și complexe: străzi urbane, coridoare înguste, clădiri cu mai multe etaje. Acestea sunt exact tipurile de teren unde pierderile de infanterie umană sunt, din punct de vedere istoric, cele mai mari și unde vehiculele blindate convenționale nu pot opera eficient.

Combinația dintre puterea de foc și coordonarea autonomă face ca haitele robotizate din China să fie capabile să desfășoare operațiuni de luptă ofensive cu intervenție umană directă minimă. Operatorii ghidează strategia generală, dar mașinile se ocupă de execuție în timp real.