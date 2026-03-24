Cinci pisici au fost adoptate la Salonul SofistiCAT

Salonul SofistiCAT s-a încheiat nu doar cu niște rezultate remarcabile în ceea ce privește felinele prezente, ci și cu cinci pisici care au fost adoptate în cadrul evenimentului.

Potrivit Asociației TNR Capturare Sterilizare Eliberare, adopția pisicilor în cadrul SofistiCAT a reprezentat o adevărată misiune îndeplinită.

„Cei cinci norocoși care au început o viață nouă:

Ili (10 ani) – Seniora noastră blândă, care a trecut prin momente grele după pierderea stăpânului, are acum o nouă șansă la iubire.

Griuț (6 luni) – Un luptător adevărat! După două luni de spitalizare, o operație de hernie diafragmatică și amputarea codiței, a găsit în sfârșit familia care să-l prețuiască.

Tigri (1 an) – Capturată inițial pentru sterilizare, s-a dovedit a fi un suflet prea bun pentru stradă. Acum are propria ei canapea!

Anita (6 luni) – Abandonată pe câmp împreună cu surorile ei, micuța este acum în siguranță, tratată și iubită.

Sheba de Berceni (3 ani) – Frumoasa și blânda noastră sterilizată a făcut ultimul drum din grija asociației direct în brațele noilor stăpâni”, se arată într-o postare pe Facebook a asociației.

Noua vedetă care s-a născut sub luminile „Oscarurilor feline”

De asemenea, noua ediție a Salonului Felin Internațional s-a încheiat cu un succes răsunător pentru mai multe pisici din România, care au pus țara noastră din nou pe harta marilor competiții de profil din lume.

Ziua de sâmbătă a adus România în prim-plan, două pisici româneşti ajungând în marea finală Best of Best: Norvegiana de Pădure Umbria – Best of Best III și Devon Rex Galatea, o veterană de 11 ani, cu un palmares impresionant – Best of Best IV.

Ziua de duminică a demonstrat însă că viitorul este deja aici – şi că niciun vis nu este prea mare, atunci când eşti o pisicuţă. Un nou star s-a născut sub luminile “Oscarurilor feline”: Marie, o micuţă British Shorthair silver de doar 7 luni, a spulberat competiţia şi a fost votată Best of Best I.

O altă surpriză a fost revenirea pe scena din România a unei pisici siameze, motănelul Cyryl, care a câştigat Best of Best II.

Următoarea ediție a Salonului Felin Internațional SofistiCAT va avea loc pe 26 și 27 septembrie, la Sala Palatului din București.

