Iubitorii de câini sunt într-o continuă căutare a unor city break-uri perfecte în Marea Britanie, iar acest lucru se vede și în statistici. Cu o creștere de 70% a căutărilor de locații de vizitat în țară, tot mai mulți britanici optează pentru excursii cu mașina adaptate nevoilor patrupezilor.

City break-uri perfecte în Marea Britanie pentru iubitorii de câini

Autotrader, cea mai mare piață auto din Marea Britanie, a realizat un sondaj în rândul proprietarilor de câini pentru a descoperi care sunt orașele cele mai prietenoase cu animalele de companie din Marea Britanie. Scopul este sprijinirea iubitorilor de câini în planificarea unei escapade perfecte atât pentru oameni, cât și pentru animale, notează companionlife.co.uk.

„Având în vedere că milioane de șoferi circulă cu animalele lor de companie, ne angajăm să promovăm călătorii cu mașina mai sigure și mai plăcute pentru toți pasagerii, inclusiv pentru cei blănoși! Indiferent dacă mergeți cu mașina spre o plajă din Brighton sau faceți o drumeție urbană în Edinburgh, dorim să ajutăm șoferii să călătorească în siguranță cu câinii lor”, explică Erin Baker, expert al Autotrader.

Pe primul loc în topul celor mai bune locații de călătorit cu câinele în Marea Britanie se află Londra. Capitala Marii Britanii găzduiește peste 100 de parcuri prietenoase cu animalele. După o plimbare prin Hyde Park, Hampstead Heath sau Battersea Park, în oraș există numeroase restaurante care oferă meniuri dedicate câinilor, cum ar fi Bluebird în Chelsea și Forty Dean Street în Soho până la The Belvedere în Holland Park.

Și transportul e accesibil pentru patrupezi în Londra. ransport for London oferă călătorii gratuite pentru maximum doi prieteni blănoși în toate autobuzele, trenurile, metrourile și tramvaiele, atâta timp cât sunt ținuți în lesă sau cușcă. Pentru petrecerea nopții există nu mai puțin de 1.300 de hoteluri ce acceptă animale de companie, indiferent de specie, rasă sau dimensiune.

Orașele în care te vei simți cel mai bine alături de prietenul tău blănos

A doua locație perfectă pentru un city break alături de animalul de companie este Edinburgh, Scoția. Pe lângă parcurile pitorești și traseele de drumeție urbană, oamenii și prietenii lor cu blană se pot bucura și de plaje prietenoase cu câinii, precum Portobello. Există și numeroase hoteluri tip boutique, inclusiv recent deschisul Hoxton și 100 Princes Street, care primesc câini.

Și în Manchester este foarte accesibil de călătorit cu câinele. Aici există foarte multe magazine, baruri, cafenele și restaurante ce permit accesul animalelor de companie. De asemenea, și străzile largi și cu mult spațiu verde oferă posibilitatea petrecerii unei zi excelente în aer liber, dar în mijlocul orașului.

Brighton oferă o atmosferă relaxantă, tipică orașelor aflate la malul mării, mai ales că zona este foarte permisivă cu animalele de companie. Câinii pot alerga fără piedici pe plajă, în timp ce stăpânii se pot bucura de soare și mare. Pe coasta orașului există și destule cafenele care acceptă accesul cu câini, ba chiar le oferă și înghețată.

Și în Birmingham poți călători liniștit cu câinele, având la dispoziție o multitudine de spații verzi, de la Cannon Hill Park și Aston Hall până la Lickey Hills Country Park. În centrul orașului există, de asemenea, locații de luat masa și relaxare unde se permite intrarea cu animalul de companie.

Alte locuri primitoare pe care britanicii le consideră perfecte pentru o escapadă urbană alături de animalele de companie sunt orașele Liverpool, Glasgow, Newcastle, Bristol și Cardiff, singurul oraș galez care figurează în top 10.

