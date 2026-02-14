CJ Ilfov a închiriat un imobil unde amenajează primul centru de adopţii de câini al unui consiliu judeţean, în săptămânile următoare se vor termina lucrările de amenajare şi renovare, a anunţat preşedintele CJ Ilfov, Hubert Thuma, transmite Agerpres.

Centru de adopţii de câini în Ilfov

El a precizat că mai sunt de făcut cuştile pentru căţei şi de personalizat pe alocuri cu mesaje pro-adopţie (demers pro-bono realizat de voluntari).

“Vreau să colaborez cu toate primăriile din judeţ. Să ne ocupăm doar noi, CJ Ilfov, de gestionare, acolo unde nu există adăposturi publice. Preşedinţii de CJ, primarii şi ONG-urile – trebuie să lucrăm cu toţii împreună, astfel încât să nu mai existe animale singure pe străzi, iar banul public să fie cheltuit eficient. Numai sterilizarea şi microciparea în masă închid robinetul de câini”, a afirmat Hubert Thuma, într-o postare pe Facebook.

Potrivit acestuia, cazul adăpostului privat de câini din Suraia trebuie să producă schimbări.

“Imaginile din adăpostul privat de la Suraia, Vrancea, NU sunt imagini demne de o Românie civilizată. Am avut mereu animale. Am fost unul dintre deputaţii care au votat împotriva legii care a introdus eutanasierea câinilor în masă. De-a lungul timpului, am scos zeci de câini de pe liste de eutanasiere din adăposturi, din ţară. Exterminarea nu a fost şi nu este o soluţie. Inclusiv în Ilfov sunt primării care au colaborat cu acest adăpost”, a adăugat preşedintele CJ Ilfov.