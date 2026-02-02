Codul Rutier pedepsește șoferii care țin animalele de companie pe locul din față al mașinii. Cât este amenda în 2026

Șoferii români riscă amenzi de peste 4.000 de lei dacă transportă animale pe locurile din față ale mașinilor, indiferent dacă este vorba despre animale de companie sau nu. Regula este prevăzută în legislația rutieră în vigoare.

Puțini conducători auto din România știu că legea nu interzice doar transportul copiilor mici pe locurile din față ale autovehiculelor, ci și transportul animalelor, indiferent de specie, talie sau grad de pericol. Codul rutier din țara noastră stabilește sancțiuni dure pentru cei care ignoră această regulă, scrie Avocatnet.

Potrivit Codului rutier, șoferii nu au voie să transporte animale pe locurile din față ale autoturismelor, indiferent dacă acestea sunt de companie sau nu ori dacă sunt considerate periculoase sau inofensive. Încălcarea acestei reguli atrage sancțiuni din clasa a IV-a de sancțiuni, adică între nouă și 20 de puncte amendă. În prezent, valoarea unui punct de amendă este de 202,5 lei.

Până la 4000 de lei amendă

Astfel, conducătorii auto sancționați pentru transportul animalelor pe locurile din față pot primi amenzi cuprinse între 1.822,5 lei (9 puncte-amendă) și 4.050 de lei (20 de puncte-amendă).

„Se interzice conducătorilor de autovehicule, tractoare agricole sau forestiere, precum și persoanelor care ocupa scaunul din față să țină în brațe animale în timpul deplasării pe drumurile publice”, spune regulamentul de aplicare a Codului rutier. Interdicția se aplică indiferent de durata drumului.

Pe de altă parte, sancțiunile pentru nerespectarea regulilor de transport al copiilor sunt de patru ori mai mici. Șoferii care nu folosesc sisteme de siguranță pentru minori riscă amenzi de doar patru sau cinci puncte-amendă, adică între 810 lei și 1.012,5 lei.

