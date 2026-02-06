Articole / Reportaje

Concurs inedit pentru fanii filmului „Efectul Pufi”. Cum poți câștiga suplimente gustoase pentru blănosul tău

Raluca Alexe 6 februarie 0 comentarii
caine pe afisul unui concurs sursa foto: Facebook - Efectul Pufi-Filmul

Fanii filmului „Efectul Pufi”, disponibil din 6 februarie în cinematografe, pot câștiga suplimente adaptate nevoilor blănosului lor în baza unui concurs inedit propus de echipa de producție.

Urmărește mai jos producțiile video ale PetsCats.ro:

- articolul continuă mai jos -

Concurs inedit pentru fanii filmului „Efectul Pufi”

Potrivit unei postări de pe pagina de Facebook a lungmetrajului, concursul este descris pas cu pas. Tot ce au de făcut iubitorii de animale și fani ai Efectului Pufi este:

„✉️ postează pe contul propriu o fotografie care sa conțină biletul de cinema sau pe tine în sala de cinema, la ‘Efectul Pufi’ . Opțional, arată-ne o fotografie cu blănosul tău
🏷️ tag @Efectul Pufi – Filmul
📌 hashtag-ul #EfectulPufiLaCinema
💪 tag către un prieten care crezi că ar merge să vadă filmul”, scrie în postare.

Premiul constă în suplimente adaptate nevoilor animalului de companie. Concursul se desfășoară în perioada 4 februarie – 4 martie 2026. Cine este curios să afle mai multe detalii despre concurs, dar vrea să își cumpere și bilete la film, o poate face prin accesarea site-ului www.efectulpufi.ro.

Citește și:

  • Raluca Alexe este editor la Pets&Cats și se declară o iubitoare de viață, dar și de vieți. Parcursul ei profesional a pornit de la presa mondenă (WowBiz, SpyNews), ajungând să scrie cu plăcere despre animăluțele din toată lumea. A trecut prin mai multe redacții, printre care Național TV (reporter), România TV sau Fanatik (redactor) și crede cu tărie că o bună informare poate vindeca cele mai mari defecte ale oamenilor.

    Vezi toate articolele

sursa foto: Facebook - Efectul Pufi-Filmul

,

By Raluca Alexe

Raluca Alexe este editor la Pets&Cats și se declară o iubitoare de viață, dar și de vieți. Parcursul ei profesional a pornit de la presa mondenă (WowBiz, SpyNews), ajungând să scrie cu plăcere despre animăluțele din toată lumea. A trecut prin mai multe redacții, printre care Național TV (reporter), România TV sau Fanatik (redactor) și crede cu tărie că o bună informare poate vindeca cele mai mari defecte ale oamenilor.

Related Post

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *