Concurs inedit pentru fanii filmului „Efectul Pufi”. Cum poți câștiga suplimente gustoase pentru blănosul tău

Fanii filmului „Efectul Pufi”, disponibil din 6 februarie în cinematografe, pot câștiga suplimente adaptate nevoilor blănosului lor în baza unui concurs inedit propus de echipa de producție.

Concurs inedit pentru fanii filmului „Efectul Pufi”

Potrivit unei postări de pe pagina de Facebook a lungmetrajului, concursul este descris pas cu pas. Tot ce au de făcut iubitorii de animale și fani ai Efectului Pufi este:

„✉️ postează pe contul propriu o fotografie care sa conțină biletul de cinema sau pe tine în sala de cinema, la ‘Efectul Pufi’ . Opțional, arată-ne o fotografie cu blănosul tău

🏷️ tag @Efectul Pufi – Filmul

📌 hashtag-ul #EfectulPufiLaCinema

💪 tag către un prieten care crezi că ar merge să vadă filmul”, scrie în postare.

Premiul constă în suplimente adaptate nevoilor animalului de companie. Concursul se desfășoară în perioada 4 februarie – 4 martie 2026. Cine este curios să afle mai multe detalii despre concurs, dar vrea să își cumpere și bilete la film, o poate face prin accesarea site-ului www.efectulpufi.ro.

