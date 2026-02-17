Consiliul Local Cluj-Napoca se bucură de o premieră în administrație, după ce proiectul „Adoptă un Prieten pe viață”, inițiat de o consilieră din partea REPER, a fost aprobat. Acesta are drept scop sprijinirea adopției câinilor fără stăpân și reducerea abandonului canin.

Consiliul Local Cluj-Napoca a aprobat proiectul „Adoptă un Prieten pe viață”

Prin această decizie, Cluj-Napoca se aliniază orașelor care au făcut schimbări reale în ceea ce privește îngrijirea animalelor fără stăpân și adopția.

„Acest vot marchează o schimbare de paradigmă în modul în care administrația locală abordează o problemă sensibilă. Nu este doar despre gestionarea unei populații canine, ci despre felul în care alegem să facem politică. În Consiliul local am promovat și vom continua o politică constructivă, refuzând să ne pierdem în dispute sterile care nu aduc beneficii cetățenilor.

Proiectul votat ieri este rezultatul unei munci susținute, al dialogului cu fiecare partener implicat, demonstrând că o colaborare interinstituțională reală este singura cale spre succes în administrația modernă”, a declarat consiliera locală Adela Șpaimoc, inițiatoarea proiectului.

Potrivit Registrului de Evidență a Câinilor cu Stăpân, în 2025 erau înregistrați 43.645 de câini, dintre care doar 21.550 sterilizați. Acest număr arată cât de necesară este intervenția, tocmai pentru că această jumătate de populație canină reprezintă o sursă potențială de înmulțire necontrolată. În paralel, infrastructura publică funcționează la limită, centrul de gestionare a câinilor fără stăpân având aproximativ 300 de locuri, în timp ce peste 400 de câini au fost capturați doar anul trecut, după cum arată administrația locală din Cluj-Napoca.

Sportivii din Cluj vor veni pe teren cu animale gata de adopție

Proiectul introduce un protocol de cooperare fără precedent, care reunește administrația locală și parteneri instituționali, Primăria Municipiului Cluj-Napoca, Domeniul Public Napoca S.A. și Inspectoratul de Poliție Județean Cluj, alături de cluburi și arene sportive, creând o rețea operațională dedicată adopției și prevenției.

Mai exact, sportivii din Cluj – deveniți „ambasadori ai binelui” – vor participa la realizarea de spoturi video și materiale promoționale dedicate adopției și sterilizării animalelor, clipurile urmând să fie difuzate atât cadrul competițiilor sportive, cât și pe platformele online ale cluburilor, asigurând o expunere largă și constantă, notează știridecluj.ro.

De asemenea, sportivii vor putea veni pe teren cu exemplare disponibile pentru adopție, cu speranța că blănoșii își vor găsi case rapid.

