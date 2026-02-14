Direcția Generală de Poliție Locală a Municipiului București a oferit lecții despre animale, iar copiii beneficiari ai Centrului de Zi „Sfânta Maria” din Sectorul 2 au avut parte de cea mai simpatică lecție, moderată de un profesor atipic.

Copiii din Sectorul 2 au primit lecții despre animale de la cel mai simpatic profesor

Polițiștii locali, împreună cu coordonatoarea serviciului Poliția Animalelor, care este și veterinar, i-au învățat pe micuți cum să se poarte cu micile necuvântătoare și cum să reacționeze în situații delicate.

„Polițist local „junior” a fost #Max, un puiuț în vârstă de 4 luni numai bun de adoptat, venit din centrul ASPA Bragadiru. Lecția a fost una interactivă, presărată cu dialoguri interesante bazate pe experiențe din viața de zi cu zi, atât a colegei noastre, cât mai ales a copiilor.

„Ce facem atunci când animăluțul nostru este trist și nu reacționează? / Dar atunci când îl scoatem la plimbare și face mizerie pe trotuar? / Cum vă comportați voi când vedeți un cățel fără stăpân pe stradă?”, sunt doar câteva dintre ideile punctate de Oana, la care cei mici au reacționat cu seriozitate😊

Prin exemple pe înțelesul lor, specialista le-a explicat faptul că odată adoptat, animăluțul 🐶 🐱 devine un membru al familiei și trebuie tratat ca atare, îngrijit și iubit, NU abandonat pe stradă. Iar dacă nu ne plac animalele, este important să NU le lovim sub nicio formă, NU le alergăm și NU țipăm la ele”, au scris oamenii legii într-o postare pe pagina lor de Facebook.

Cât despre Max, cățelul gata de adoptat, acesta a făcut primii pași atât în lumea legii, cât și în cea a copiilor. El s-a lăsat mângâiat și iubit de viitorii oameni mari, învățând și el cum se interacționează cu cei mici.

