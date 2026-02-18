Oamenii legii din Sibiu invită copiii din oraș, în cadrul programelor „Școala altfel” și „Săptămâna Verde” la Centrul Chinologic „Dr. Aurel Greblea” Sibiu pentru o experiență alături de câinii polițiști pe care elevii nu o vor uita prea curând.

Copiii din Sibiu, alături câinii polițiști de la Centrul Chinologic

Pe 12 martie, puțin după orele dimineții, pentru a fi siguri că toții copiii și cățeii s-au trezit de tot, oamenii legii au pregătit demonstrații spectaculoase, prezentări ale tehnicilor de dresaj, exemple reale din misiunile operative și numeroase momente speciale alături de partenerii canini.

Locurile se ocupă rapid, astfel că cei care vor să participe cu cei mici la o astfel de zi palpitantă sunt așteptați să se înscrie cât de repede pot.

„Vă așteptăm să descoperiți disciplina, inteligența și curajul câinilor de serviciu”, se arată pe pagina de Facebook a Centrului Chinologic din Sibiu.

