Guvernul Coreei de Sud a publicat ghiduri revizuite privind îngrijirea pisicilor fără stăpân, care prevăd că persoanele trebuie să obțină consimțământul proprietarilor înainte de a instala stații de hrănire pe terenuri care nu le aparțin.

Conflictele dintre locuitori și îngrijitori devin tot mai frecvente

Ministerul Agriculturii, Alimentației și Afacerilor Rurale a declarat că noile ghiduri reflectă opiniile experților, veterinarilor și oficialilor locali. Revizuirea a fost realizată în contextul conflictelor continue dintre locuitori și cei care hrănesc pisicile în zonele urbane, în condițiile în care există cereri tot mai mari pentru reguli clare privind funcționarea și relocarea stațiilor de hrănire.

Instalarea acestor stații reprezintă un punct major de tensiune. Deși hrănirea pisicilor vagaboande nu este ilegală conform legii actuale, amplasarea stațiilor pe proprietăți private sau publice fără consimțământ poate provoca dispute legale, notează The Korea Times.

Ghiduri clare pentru siguranță și igienă

Persoanele care hrănesc pisicile pot fi sancționate și în baza legislației privind gestionarea deșeurilor, dacă zonele de hrănire nu sunt întreținute corespunzător. De asemenea, proprietarii care îndepărtează stațiile fără consimțământul celui care le-a instalat pot fi trași la răspundere civilă sau penală și trebuie să respecte procedurile legale.

Ministerul a explicat că noile ghiduri urmăresc să echilibreze protecția pisicilor vagaboande cu menținerea unui mediu de trai plăcut pentru locuitori. Se estimează că aceste reguli vor reduce reclamațiile legate de stațiile abandonate și conflictele privind amplasarea lor.

Ghidurile revizuite oferă și recomandări suplimentare pentru relocarea habitatelor și procedurile de salvare, precum și informații detaliate despre comportamentul felinelor, alimentele interzise și prevenirea bolilor. În plus, ele stabilesc bune practici și planuri de îngrijire, consolidând standardele de igienă, inclusiv cerințele de menținere a curățeniei în jurul zonelor de hrănire.