Sarah Ferguson, fosta Ducesă de York, vrea să cloneze câinii corgi ai Reginei Elisabeta a II-a pentru un reality show, încercând să monetizeze animalele, un plan care este considerat drept grotesc și controversat. Descrisă de producătorii hollywoodieni drept o „afacere îndrăzneață și controversată”, ideea ar fi presupus ca fosta Ducesă de York să încerce să facă bani prin vânzarea corgilor replicați genetic „altor iubitori de câini din toată lumea”, notează Daily Mail.

O afacere controversată: corgii Reginei Elisabeta a II-a, transformați în business

Clonarea animalelor de companie este foarte controversată, experții avertizând că poate produce anomalii grave. Totuși, poate fi profitabilă, câinii clonați fiind vânduți în SUA pentru sume de până la 100.000 de dolari, unde procesul este legal.

În urmă cu trei ani, Sarah Ferguson, cunoscută drept Fergie, a căutat modalități de a valorifica ceea ce mai rămăsese din statutul ei regal, când a fost propusă ideea de a monetiza corgii Muick și Sandy. Ea fusese însărcinată cu îngrijirea lor după moartea Reginei Elisebeta a II-a, cu opt luni mai devreme.

După discuții cu mai multe companii de televiziune americane, aceasta a avut întâlniri cu executivi de la Halcyon Studios din Los Angeles.

„Încerca să revină în televiziune și să facă niște bani. A venit cu ideea de a prezenta corgii Reginei într-un show. Și asta includea ideea de a-i reproduce. Deși sună ciudat, s-a discutat și ideea de a-i clona”, a spus o sursă.

Negocieri în culise și planuri pentru reality show

Deși în Marea Britanie este interzis ca o companie să producă animale replicate, în afară de scopuri de cercetare, este legal să trimiți un eșantion de piele dintr-un animal în SUA pentru clonare. Sursa, apropiată negocierilor, a continuat: „Au avut loc întâlniri pe Zoom cu oamenii de televiziune și schimburi de e-mailuri. La un moment dat, voia să-și implice ceea ce ea numea echipa ei”.

Ulterior, autorul regal Richard Fitzwilliams a declarat că „a considera chiar clonarea câinilor îndrăgiți ai Reginei decedate pentru câștig financiar este incredibil de grotesc și complet bizar”.

Scenariul show-ului

După discuțiile cu Sarah Ferguson, producătorii au creat un sinopsis care detalia modul în care reality show-ul despre clonare ar fi desfășurat: „Când Sarah Ferguson, Ducesa de York, primește în grijă doi dintre corgii îndrăgiți ai Reginei, decide să se lanseze într-o afacere îndrăzneață și controversată – clonarea puilor regali. Dar, pe măsură ce navighează în lumea complexă a geneticii și a protocolului regal, Sarah trebuie să se confrunte și cu propriii demoni personali și cu relația tensionată cu familia regală.”

Mai trebuie precizat că veniturile lui Fergie au fost „dramatic afectate” de decizia Regelui Charles de a reduce alocația lui Andrew după moartea Reginei. Sinopsisul continuă: „Fergie s-a declarat încântată să afle că a fost amintită în testamentul Reginei, dar surprinsă să constate că, în loc de bijuterii sau bani, Regina i-a lăsat doi dintre corgii ei îndrăgiți. La 63 de ani, Fergie se confruntă, ca mulți alții, cu o schimbare dramatică a perspectivei economice mai târziu în viață, necesitând să facă bani!”. Apoi este menționată ideea clonării.

Cum funcționează clonarea animalelor

Clonarea animalelor implică preluarea ADN-ului din celule adulte și inserarea acestuia într-un ovul căruia i s-a îndepărtat materialul genetic. Embrionul este apoi dezvoltat într-o mamă surogat, rezultând un câine genetic identic cu originalul. De regulă, sunt necesare mai multe încercări eșuate înainte de a obține un animal sănătos, ceea ce înseamnă că mai mulți pui cu anomalii ar putea fi creați în proces.