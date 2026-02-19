Autoritatea pentru Supravegherea și Protecția Animalelor (ASPA) a prezentat în mediul online avantajele inițiativei „Ziua cățeilor la birou”, un proiect menit să aducă mai aproape angajații și cățeii din adăposturi. Reprezentanții instituției au descris impactul pozitiv atât asupra angajaților, cât și a animalelor.

Urmărește mai jos producțiile video ale PetsCats.ro: - articolul continuă mai jos -

„Ziua cățeilor la birou” promovată de ASPA

Potrivit ASPA, o zi obișnuită de lucru se poate transforma rapid într-una plină de zâmbete, energie și momente liniștite atunci când în birou își fac apariția câțiva căței curioși. Inițiativa reduce nivelul de stres și reamintește importanța bucuriilor simple.

În doar câteva minute, atmosfera formală a biroului poate deveni mai caldă și mai relaxată datorită animăluțelor. Interacțiunea cu patrupedele schimbă dinamica echipei și încurajează comunicarea, susține ASPA.

Șansă reală pentru cățeii din adăposturi să fie adoptați

Pentru cățeii din adăposturile ASPA, aceste deplasări reprezintă oportunități de socializare și de creștere a încrederii în oameni. Fiecare întâlnire le oferă șansa de a fi observați și cunoscuți de persoane care le-ar putea deveni viitori adoptatori.

De cealaltă parte, angajații beneficiază de o pauză reală de la ritmul cotidian și au ocazia de a se implica activ într-o cauză socială. Fie că aleg să facă o donație, să devină voluntari sau chiar să adopte, participanții pot contribui concret la schimbarea destinului unui animal.

ASPA subliniază că, în multe situații, legătura se creează instantaneu și, nu de puține ori, noul „coleg” cu blăniță pleacă acasă chiar în aceeași zi.

Instituția încurajează companiile interesate să ia legătura pentru a organiza „Ziua cățeilor la birou”. Cei care doresc mai multe informații pot apela numărul de telefon 0743.251.428.

Mesajul transmis de ASPA

„Imaginează-ți o zi obișnuită la birou care se transformă, dintr-odată, într-una plină de zâmbete, energie și momente de liniște sinceră.

„Ziua cățeilor la birou” nu este doar o vizită — este o experiență care aduce echipele mai aproape, reduce stresul și amintește tuturor cât de mult contează bucuriile simple. În doar câteva minute, un cățel curios poate transforma atmosfera unui birou într-una caldă și relaxată.

Pentru cățeii ASPA, aceste vizite înseamnă socializare, încredere și șansa de a fi descoperiți de oamenii potriviți. Pentru angajați, înseamnă o pauză reală de la ritmul zilnic și ocazia de a face bine — poate printr-o donație, devenind voluntar, poate chiar printr-o adopție.

De multe ori, magia se întâmplă pe loc: priviri care se întâlnesc, cozi care se mișcă timid și decizii luate cu inima. Uneori, “colegul” nou cu blăniță pleacă acasă în aceeași zi.

Dacă vreți ca „Ziua cățeilor la birou” să ajungă și la voi, contactați-ne și haideți să transformăm împreună o zi de lucru într-una de neuitat. 0743.251.428”, a scris ASPA pe rețelele sociale.

Vezi și Reguli noi pentru călătoria cu animalele de companie în Europa. Legea se aplică din 22 aprilie 2026

Greșeala frecventă pe care o fac stăpânii de câini și care agravează anxietatea de separare: Avertismentul unui veterinar