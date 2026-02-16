Gestionarea responsabilă a unor situaţii precum cea de la adăpostul pentru câini din Suraia nu poate fi realizată fără o colaborare reală între instituţiile statului şi societatea civilă, a afirmat, luni, Diana Punga, consilier de stat pentru relaţia cu societatea civilă, transmite Agerpres.

Aceasta a avut o întâlnire cu reprezentanţi ai Poliţiei Române, Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, Colegiului Medicilor Veterinari din România, ASPA Bucureşti, Asociaţiei Sache Vet, Kola Kariola, Asociaţiei Save our Paws şi Federaţiei Naţionale pentru Protecţia Animalelor.

Diana Punga: colaborarea stat–ONG este esențială

“Evenimentele grave din ultimele zile, legate de modul în care sunt gestionate situaţiile privind câinii fără stăpân şi care au generat îngrijorare şi revoltă publică, au făcut necesară organizarea unei întâlniri de lucru, desfăşurate astăzi la Palatul Cotroceni. Am considerat important ca instituţiile responsabile şi organizaţiile civice implicate să stea faţă în faţă, într-un dialog real de mediere şi clarificare. Am vrut să înţelegem unde apar blocajele, de ce ajung să se producă astfel de situaţii şi ce soluţii funcţionale pot fi aplicate. A fost o întâlnire bună, cu un dialog deschis şi onest pe care l-am apreciat. Atunci când există cooperare şi disponibilitate reală de a lucra împreună, soluţiile pot apărea”, a scris Punga pe Facebook.

Potrivit acesteia, cruzimea faţă de animale este inacceptabilă şi nu poate fi justificată în niciun context.

O problemă sistemică, nu un caz izolat

“În acelaşi timp, discuţia a confirmat că avem de-a face cu o problemă sistemică. Responsabilităţile sunt împărţite între mai multe instituţii, iar lipsa de coordonare şi prevenţie creează vulnerabilităţi reale”, a adăugat Punga.

Ea a subliniat rolul esenţial al organizaţiilor neguvernamentale, care semnalează problemele din teren, documentează abuzuri, intervin în comunităţi şi aduc expertiză directă din realitatea de zi cu zi.

“Gestionarea responsabilă a acestei situaţii nu poate exista fără colaborare reală între instituţiile statului şi societatea civilă. Nu sunt două lumi separate, ci părţi ale aceluiaşi efort de a proteja viaţa şi de a aplica legea. Această întâlnire nu este un punct final, ci începutul unui proces”, a adăugat Diana Punga.

Diana Punga a anunţat şi organizarea unei noi întâlniri, în format extins, la care să participe toate organizaţiile interesate, iubitorii de animale şi autorităţile locale implicate, pentru a continua identificarea soluţiilor concrete.

“Sunt convinsă că, atunci când există dialog real şi responsabilitate împărtăşită, soluţiile pot fi construite în mod durabil. Iar felul în care alegem să gestionăm această problemă spune, în fond, ceva esenţial despre modul în care funcţionează statul şi despre standardele pe care le acceptăm ca societate”, arată Diana Punga.

Marţi, pe reţelele de socializare ale unui ONG care are ca obiect de activitate protecţia animalelor, au fost publicate imagini care ar fi fost surprinse în adăpostul privat de la Suraia, unde un câine era maltratat şi mai apoi eutanasiat. Adăpostul ar fi fost gestionat de un medic veterinar. Ancheta este în desfăşurare.

Activitatea adăpostului privat de câini din localitatea Suraia a fost suspendată de autorităţi, după apariţia în spaţiul public a unor imagini care surprind modul în care au fost trataţi şi eutanasiaţi câinii, a informat Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor (DSVSA) Vrancea.