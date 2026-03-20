Victoria Stilwell, expert canin și prezentatoare tv, critică concursul Crufts și acuză că animalele sunt maltratate. Vedeta susține că a văzut lucruri pe care nu are cum să le mai uite vreodată.

Urmărește mai jos producțiile video ale PetsCats.ro: - articolul continuă mai jos -

Într-un interviu pentru lbc.co.uk, aceasta a declarat că decizia de a boicota Crufts vine după experiențe repetate care au ridicat semne de alarmă în ceea ce privește competiția canină.

„Odată ce vezi, nu mai poți să nu vezi. Câinii au o experiență groaznică… sunt stresați, trași, loviți… iar accentul pare să fie pe câștig, nu pe bunăstare”, a spus Stilwell, descriind ceea ce ea consideră a fi comportamente abuzive și tratamente necorespunzătoare aplicate câinilor.

Potrivit acesteia, animalele ar fi fost supuse unor situații stresante, fiind ținute perioade lungi pe bancă, fără acces suficient la apă sau pauze, și uneori manipulate brutal pentru a respecta standardele de prezentare. De asemenea, Stilwell a criticat durata competiției, explicând că animalele pot fi obligate să rămână ore întregi în spații mici, chiar și după ce ele nu mai concurează.

„Soluțiile sunt simple: apă, suprafețe mai bune, posibilitatea de a pleca după probă. Nu e ceva complicat”, a adăugat ea.

Răspunsul organizatorilor

În replică, The Kennel Club, organizatorul evenimentului, a respins acuzațiile și a subliniat că bunăstarea animalelor este prioritară. Reprezentanții instituției au declarat că există reguli stricte și că orice încălcare este tratată cu seriozitate, putând duce la sancțiuni sau suspendări. Și Channel 4, postul care transmite competiția, a reacționat, precizând că tratează cu seriozitate problema bunăstării animalelor și că rolul său este de a reflecta evenimentele și dezbaterile din jurul acestora.

Controversa vine într-un context mai larg, în care competiția a fost deja criticată în trecut pentru promovarea unor standarde de rasă considerate de unii specialiști dăunătoare sănătății câinilor. Prin decizia de a boicota evenimentul, Stilwell spune că își dorește să atragă atenția asupra problemelor și să determine schimbări reale în modul în care sunt tratate animalele în astfel de competiții.

