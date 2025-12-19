Cruzime față de animale în Galați. Bărbat plasat în arest la domiciliu pentru uciderea unui câine

Un bărbat de 44 de ani din comuna gălăţeană Lieşti a fost plasat în arest la domiciliu pentru 30 de zile, fiind cercetat pentru uciderea unui câine, cu intenţie şi fără drept, a informat vineri Inspectoratul de Poliţie Judeţean Galaţi, transmite Agerpres.

Potrivit sursei citate, măsura a fost dispusă la data de 18 decembrie, după ce, în ziua anterioară, bărbatul fusese reţinut pentru 24 de ore de poliţiştii Biroului pentru Protecţia Animalelor din cadrul IPJ Galaţi.

“În fapt, poliţiştii s-au sesizat din oficiu ca urmare a apariţiei pe o aplicaţie de mesagerie a unei imagini în care era surprins un exemplar canin spânzurat cu un laţ confecţionat din sârmă. În urma cercetărilor efectuate s-a stabilit că, la data de 13 decembrie 2025, pe fondul consumului de alcool, bărbatul ar fi ucis, prin spânzurare, un câine de rasă comună, în vârstă de aproximativ un an, care aparţinea soţiei sale, o femeie de 44 de ani. Ulterior, pentru a ascunde urmele faptei, acesta ar fi aruncat cadavrul animalului în fosa septică din curtea imobilului în care cei doi soţi domiciliază, unde a fost descoperit de către poliţişti”, a precizat IPJ Galaţi.

Cercetările continuă sub coordonarea procurorilor, pentru stabilirea tuturor împrejurărilor comiterii faptei, a precizat IPJ Galaţi.

