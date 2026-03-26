În timp ce majoritatea oamenilor trec rapid peste postările despre animalele abandonate, cântăreața italiano-venezuelană Sarah R Jay, stabilită în Emiratele Arabe Unite, a creat ceva care face mai simplu să oferi ajutor.

„Am realizat că exista un gol uriaș. Organizațiile de salvare sunt copleșite, iar numărul animalelor abandonate crește. Am vrut să creez ceva care să ajute rapid”, spune ea.

StraySpotter.com – platforma care aduce salvatorii mai aproape

Inițiativa ei a dus la StraySpotter.com, o platformă digitală care conectează persoanele care descoperă animale abandonate sau rănite cu cei care le pot salva. „Dacă vezi un animal, îl raportezi, urci poze și indici locația. Poți chiar să marchezi cât de urgent este cazul”, explică Sarah, potrivit Gulf News.

Platforma folosește geolocație în timp real și notificări pentru utilizatorii aflați într-un perimetru de 50 km. Există și un chat live pentru coordonarea rapidă a salvatorilor. „Fiecare secundă contează”, subliniază artista.

Situația este critică. Abandonul de animale a crescut, mai ales din cauza expaților care pleacă fără animalele lor. Rezultatul: câini legați de stâlpi, pisici în cutii cu note de scuze și iepuri abandonați în parcuri.

Impact real și implicare personală

Sarah și tatăl ei se ocupă direct de salvarea animalelor din 2019, având peste 50 de pisici în adăpostul lor din Ras Al Khaimah. „Aceasta este modalitatea noastră de a da înapoi Emiratelor, care ne-au oferit atât de multe”, spune ea.

Platforma permite rapoarte cu până la cinci imagini și detalii despre starea animalului și urgența cazului. Este pentru orice animal rănit, abandonat sau aflat în pericol. Scopul este simplu: să elimine barierele și să permită intervenția imediată.

„Muzica deschide inimile, dar tehnologia poate salva vieți”, afirmă Sarah. Ea vizează sprijin guvernamental pentru dezvoltarea platformei într-o aplicație mobilă completă, extinsă și promovată la nivel național.

Chiar dacă își continuă cariera muzicală, focusul ei este clar: „Dacă măcar un animal primește ajutor mai repede datorită acestei platforme, contează. Niciun animal nu ar trebui lăsat în urmă în această criză.”